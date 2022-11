Sai chi è Dario Cassini? Età, altezza, vita privata, moglie, figli e Ballando con le stelle

Dario Cassini a Ballando con le Stelle, chi è? Età, altezza

Nel 1987, Dario Cassini è nato a Napoli, in Italia. Suo padre era un medico ed è morto prematuramente. Ha due fratelli: uno è comico e autore di programmi televisivi; l’altro è direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax. Da giovane i genitori cercavano di spingerlo a intraprendere la carriera di medico o di avvocato, ma alla fine ha scelto di seguire la sua passione per il mondo dello spettacolo. Dopo il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro La Scaletta, partecipa allo spettacolo Il principe azzurro con Raffaella Carrà e alla miniserie La voglia di vincere. Nel 1990, invece, ottiene un piccolo popolo in In nome del sovrano di Luigi Magni. La grande occasione arriva negli anni ’90 quando, dopo aver partecipato a diversi programmi e fiction, approda a Le Iene.

Oltre alla carriera di cantante, ha recitato in diversi film, tra cui Cemento Armato (2007), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare (2011), I predatori (2020) e La donna per me (2022). Attualmente è in gara a Ballando con le stelle con la maestra Lucrezia Lando.

Vita privata, moglie e figlio del comico

Il comico Dario Cassini è estremamente riservato sulla sua vita privata, rivelando poco delle sue relazioni sentimentali. Ma l’amico del comico Dario Cassini ha rivelato di avere una compagna con cui vive una relazione lontana dai riflettori e dal gossip. La coppia ha un figlio di nome Raffaele. Non ci resta che aspettare e scoprire se il comico deciderà di rivelare altri dettagli durante la sua permanenza a Ballando con le stelle”.

Cassini si è fatto conoscere per le sue apparizioni nel programma di Italia 1 Le Iene, di cui è diventato ospite fisso a partire dai primi anni Novanta. In seguito gli è stato chiesto di partecipare alla trasmissione di cabaret e umorismo Zelig, che lo ha reso ancora più famoso. Dal 2007, Cassini è una presenza regolare a Colorado. Il suo umorismo si concentra sulle difficoltà di comunicazione tra uomini e donne, soprattutto quando si tratta di appuntamenti. Ha pubblicato diversi libri su questo argomento.

Parlando del suo programma, ha detto: “È vero che quando si va in onda d’estate non si ha molta controprogrammazione. Devi affrontare un altro: il bel tempo e la voglia di uscire. Only Fun ha un taglio veloce, breve e dinamico. Il cast è composto da grandi interpreti. Il programma è semplicemente ben fatto – a partire dalla regia fino agli autori e alla produzione”.