Sai Chi è Diana Del Bufalo? Età, fidanzato, figli, biografia e vita privata

Chi é Diana Del Bufalo

Nome completo: Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo Data di nascita: 08/02/1990

08/02/1990 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno zodiacale: Acquario

Acquario Altezza: 1.77 m

1.77 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attrice, cantante, conduttrice

attrice, cantante, conduttrice Data debutto: 2010

2010 Altre info:

Social: Instagram

Biografia

Nel 2010 ha debuttato come cantante nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ha debuttato sul grande schermo con Massimo Boldi in Matrimonio a Parigi nel 2011. Nel 2015 è co-conduttrice di Colorado su Italia 1 e nel 2014 ha condotto con Ruffini Pianeta Mare su Rete4. Interpreta Monica nella fiction Rai Che Dio ci Aiuti dal 2015 al 2019, personaggio che riprende anche nella sesta stagione. Tra il 2015 e il 2016 ha girato C’era una volta Studio Uno per la Rai.

Nel 2017 si esibisce nello spettacolo Panariello sotto l’albero di Giorgio Panariello. Nello stesso anno appare in Puoi baciare lo sposo e La profezia dell’armadillo. Nel 2019 conduce Un’estate fa su Rai2, al fianco di Pupo. Nel 2020 partecipa alla prima stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality in cui collabora con Cristiano Caccamo. Nel 2021 è co-conduttore della serie comica Enjoy – Ridere fa bene su italia 1 con Diego Abatantuono. Nel 2022 appare in LoL-Chi ride è fuori, un film con Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda, tra gli altri. Nello stesso anno, appare in 7 donne e un mistero con un grande cast, tra cui Margherita Buy, Ornella Vanoni e Benedetta Porcaroli.

Vita privata

Dario Del Bufalo, architetto e archeologo, e Ornella Pratesi, cantante lirica, sono nati entrambi a Roma l’8 febbraio 1990. Hanno avuto due figli, un maschio di nome Giano che, nel 2021, ha condotto il programma televisivo Il codice dei boss su Dmax, e una figlia di nome Diana. Francesco Arpino, cantautore, e Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione di Colorado, sono stati i suoi partner sentimentali rispettivamente dal 2012 al 2015 e dal 2015 al 2019. Alla fine del 2019 è apparsa sui social media una foto di Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello 11, con il fratello Eduardo Tavassi. Nell’estate del 2021 è stata fotografata dai paparazzi in Toscana con il batterista Michele Villetti, ma non ci sono conferme sul loro legame sentimentale.

Com’è la casa di Diana Del Bufalo?

L’attrice e conduttrice di origine italiana vive a Roma, dove risiede in un appartamento vicino al centro della città. La casa di Diana Del Bufalo, che si vede nei suoi post su Instagram, riflette la sua personalità contagiosa grazie a un’ampia varietà di colori bianchi sulle pareti e sui mobili. Diana Del Bufalo ha fatto coppia con Paolo Ruffini fino al 2019 durante la conduzione di Colorado. La separazione, come ha descritto la Del Bufalo in un’intervista a Verissimo nel 2020, è avvenuta per “motivi molto duri”. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 si scopre che Ruffini ha avuto una relazione con Vanya Stone. Dopo che la coppia si è separata nell’ottobre 2020, la Del Bufalo ha annunciato la rottura via Instagram, ringraziando Ruffini per essere stato il suo “angelo custode” e dicendo che rimane una parte importante della sua vita.