Sai chi è Fabrizio Gifuni? Età, moglie, figli, vita privata e curiosità

Oltre ad aver girato molti film, Fabrizio Gifuni ha vinto diversi premi prestigiosi e ha una bella famiglia.

Oltre al cinema e alla televisione, Fabrizio Gifuni è uno degli attori più popolari del panorama italiano. Non ha mai abbandonato il teatro, che è il suo primo e vero amore. Inoltre, il suo nome è indissolubilmente legato a quello di un altro noto interprete italiano, con cui è sposato da molti anni. Scopriamo di più su di lui.

Fabrizio Gifuni, la biografia

L’attore italiano Fabrizio Gifuni è nato a Roma il 16 luglio 1966, da padre foggiano Gaetano Gifuni e madre siciliana. Poiché la sua famiglia è originaria della Sicilia e suo padre, Gaetano Gifuni, è originario di un piccolo paese vicino a Foggia, ha imparato ad apprezzare l’arte fin da piccolo. Nel 1992 si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, dedicandosi poi alla recitazione. Dopo pochi anni di palcoscenico, recita in diversi film importanti, come Elettra. Successivamente ha recitato ne Il partigiano Johnny e Dove non ho mai abitato, oltre che nel successo internazionale Hannibal di Ridley Scott.

In C’era una volta nella città dei matti…, Gifuni ha interpretato lo psichiatra Basaglia e in Prima della notte lo abbiamo rivisto. Per la sua straordinaria bravura, Fabrizio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il capitale umano di Paolo Virzì.

La vita privata di Fabrizio Gifuni

Pur avendo una bella pagina Facebook che fornisce molte informazioni sulla sua professione, Fabrizio ha sempre mantenuto una vita privata riservata. Evita anche il mondo dei social, anche se non ha mai divulgato troppo della sua vita privata. Sonia Bergamasco, una delle interpreti più dotate degli ultimi anni, è sua moglie dal 2000. I due si sono innamorati sul set e hanno lavorato insieme in diversi film. Non si sa dove Fabrizio viva attualmente né quanto guadagni, perché è molto schivo. La coppia ha avuto anche due figli, Valeria e Maria.

Curiosità su Fabrizio Gifuni

L’Università Tor Vergata di Roma gli ha conferito nel 2018 la laurea honoris causa in letteratura italiana, filologia moderna e linguistica perché è un grande tifoso della Juventus. Pasolini e Carlo Emilio Gadda, in particolare, sono argomenti su cui tiene spesso lezioni nelle università italiane.