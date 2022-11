Sai chi è Giampiero Mughini? Età, vita privata, moglie, figli, malattie, biografia e Ballando con le stelle

Chi è Giampiero Mughini

Biografia

Mughini ha fondato e diretto la Giovane Critica nel 1963, che ha accompagnato la nascita dei movimenti di contestazione del ’68. Partecipa a queste proteste e continua a collaborare con vari giornali nel corso degli anni, come Il manifesto, Lotta Continua e Reporter. Nel 1978 debutta al cinema come attore con Ecce bombo, carriera che prosegue con Sogni d’oro (1981), Il mio West (1998) e L’allenatore nel pallone 2 (2008). Negli anni ’80 Mughini ha preso la distanza dalla militanza politica di sinistra.

Nel 1980 ha diretto il documentario Nero è bello. Ha collaborato con L’Europa, Panorama, Il Foglio e Libero. Nell’87 è approdato in TV a Ieri, Goggi e domani , e negli anni ’90 è apparso al Maurizio Costanzo Show ea L’appello del martedì . Dal 1998 è ospite fisso di Controcampo e nel 2006 partecipa anche a Controcampo – Ultimo Minuto; continua a parlare di calcio a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Dal 2018 è membro fisso del cast di Stasera Italia.

Vita privata

Giampiero Mughini è nato a Catania, in Sicilia, il 16 aprile 1941. Suo padre era italiano e sua madre siciliana. Ha frequentato il liceo classico e si è poi laureato all’Università di Roma “La Sapienza” con 110 e lode in Lingue e Letterature Moderne. Si è iscritto all’albo dei giornalisti, ma nel 2007 è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio per aver scritto due articoli durante un periodo di sospensione a causa di una pubblicità di cellulari. Mughini è sempre stato un appassionato della Juventus. Dal 1993 è sposato con Michela Pandolfi, affermata e stimata costumista nel mondo dello spettacolo. Both sono stati ospiti del programma Le parole della settimana nel 2021, dove hanno rivelato di non aver mai sentito il desiderio o la necessità di avere figli.

Chi è la moglie di Giampiero Mughini?

Michela Pandolfi è una costumista italiana sposata con Giampiero Mughini dal 1993. I due hanno un rapporto molto libero e Mughini, ospite a Le parole della settimana, ha confessato di averla tradita una volta ma di non averla mai lasciata nello spirito.Mughini vive a Roma con la moglie e ha una grande collezione di oggetti liberty e di fotografie d’epoca di illustratori franosi del Novecento. Possiede anche una prima edizione degli Ossi di Seppia di Eugenio Montale. Nel 2014, durante un’intervista a Ok Salute e Benessere, Giampiero Mughini ha raccontato di aver subito un intervento di asportazione della prostata a causa di un tumore, fortunatamente scoperto in fase iniziale. Non ha figli. Nel 2021, ospiti de Le parole della settimana, hanno rivelato di non aver mai sentito il bisogno di diventare genitori.