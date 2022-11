Sai chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, Ballando con le stelle, lavoro, fidanzata Selvaggia Lucarelli, compmagna e figli

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Nome completo: Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli Data di nascita: 24/11/1990

24/11/1990 Luogo di nascita: Cremona

Cremona Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Altezza: 1.86 m

1.86 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: chef, conduttore, musicista

chef, conduttore, musicista Data debutto: 2019

2019 Sito ufficiale: link

link Social: Facebook, Instagram

Biografia

Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona il 24 novembre 1990. È cresciuto a Senigallia, zona che ama più della sua città natale, Cremona, ma che ha lasciato dopo pochi anni per frequentare l’università a Bologna. Prima di dedicarsi alla cucina, per anni si è cimentato in un’altra sua grande passione: la musica. Suona diversi strumenti e canta, attività che gli permette di mantenersi studiando storia all’Università di Bologna. Nell’ambito della sua passione sul protestantesimo italiano del XVI secolo, ha scoperto pentole e pernelli e da tesi allora ha interrotto questa gli studi per a fare il cuoco e sperimentare la disciplina che è diventata la sua passione.

Biagiarelli ha iniziato a viaggiare, interessato a cucinare soprattutto piatti di terre lontane perché questo “abbatte il muro dell’angolo cottura e ti mette davanti a tutti gli orizzonti del mondo”, come racconta sui social media. È diventato quindi un “social chef”, aprendo un blog in cui racconta i suoi viaggi, presentando ricette e piatti etnici da lui preparati in relazione alla storia del luogo in cui li ha scoperti. In questo modo ha iniziato a farsi conoscere proprio per la sua particolarità di chef e per la sua capacità di interessare le persone con storie di cibo provenienti da tutto il mondo. La notorietà è aumentata quando, in virtù delle sue capacità, ha iniziato a partecipare a programmi legati alla cucina.

Nel 2019 ha pubblicato Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare, un libro edito da DeAgostini. Nello stesso anno è tra i giudici di Cortesie per gli ospiti, game show culinario in onda su Real Time che vede protagonista anche l’infiless regina del galateo, Csaba dalla Zorza. Nel 2020 entra a far parte del cast fisso del programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. In questo programma Biagiarelli è “Il signore degli aneddoti”. Nel 2022, lo chef si lancia in una nuova avventura televisiva e partecipa come concorrente a uno dei programmi più seguiti del sabato sera di Rai 1. Accompagnato dall’insegnante di danza Anastasia Kuzmina, si trasforma da chef a ballerino, partecipando alla varietà Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Vita privata

Lorenzo Biagiarelli è il compagno di Selvaggia Lucarelli e hanno un figlio, Leon. È noto al grande anche per essere il compagno di un famoso giornalista, figlio di Laerte Pappalardo. La loro relazione è nata dopo il matrimonio dal primo marito Adriano Pappalardo, figlio del noto cantante. La separazione da Pappalardo è avvenuta nel 2007, e successivamente si è legato sentimentalmente a Lorenzo Biagiarelli, cuoco. I due stanno insieme da tempo ma non hanno ancora figli.

Come si evince da entrambi i loro account sui social media, Biagiarelli e Leon, il figlio della Lucarelli, hanno un ottimo rapporto ei tre spesso insieme sul web in momenti di divertimento e condivisione. Sui loro profili social, la coppia racconta anche le proprie avventure ei viaggi che compiono insieme in giro per il mondo. Una serie di ricette e fotografie di piatti tipici gustati o cucinati da Biagiarelli si trovano sul suo account Instagram. Nel 2022, la sua partecipazione a Ballando con le stelle sta facendo discutere; anche il Codacons è sceso in campo. L’associazione a difesa dei consumatori chiede un intervento della tv pubblica poiché tra i giudici della trasmissione c’

Dove vive Lorenzo Biagiarelli?

Biagiarelli si è trasferito a Milano per lavoro, città in cui convive con la compagna. Biagiarelli ha invitato Lucarelli a casa sua e le ha preparato un risotto alla parmigiana sormontato da petto d’anatra alle prugne, come rivelato al settimanale Oggi. Sì, lo chef è più giovane di 16 anni.