Sai chi è Alessandro Egger? Età, Ballando con le stelle, fidanzata, madre e amico Zorzi

Chi è Alessandro Egger

Nome completo: Alessandro Egger

Alessandro Egger Data di nascita: 06/09/1991

06/09/1991 Luogo di nascita: Belgrado

Belgrado Segno zodiacale: Vergine

Vergine Altezza: 1.87 m

1.87 m Nazionalità: Serbia

Serbia Professione: attore, modello

attore, modello Social: Facebook, Instagram, Twitter

Biografia

Alessandro Egger è un modello e attore nato a Belgrado nel 1991. A sei anni fugge dalla guerra e si trasferisce con la famiglia in Italia, dove la madre già lavora. Si trasferisce a Como, poi si trasferisce definitivamente a Milano. A Milano, a soli 13 anni, Egger inizia a lavorare come modello ea prestarsi, tra l’altro, uno spot pubblicitario per le barrette Kinder. Due anni dopo, ha debuttato in televisione in The Band , una sitcom andata in onda tra il 2008 e il 2009; questo ruolo ha fatto conoscere Egger al pubblico italiano, che si è dedicato agli studi anche dopo la fine dello show.

Dopo essere tornato a recitare nel 2014, è apparso come guest star nella serie Un medico in famiglia e ha trovato subito un altro lavoro. Si candida per una posizione presso Versace e viene assunto come modello. Questa carriera fortuita e fruttuosa lo ha portato a diventare uno dei volti noti del marchio Dolce & Gabbana e l’uomo copertina di riviste come Men’s Health. In seguito si è dedicato principalmente alle passerelle, ma è apparso anche in Shades of Truth (2015), un film d’inchiesta che indaga sulla vera natura dei rapporti di Papa Pio XII con la Germania. In questa prima esperienza cinematografica e in un ruolo minore, Egger condivide la scena con grandi attori come Giancarlo Giannini e Christopher Lambert.

Due anni dopo la sua prima apparizione in televisione, Egger è apparso di nuovo come concorrente del reality show Pechino Express. Questa volta viene scelto per partecipare, anche se la sua esperienza si rivela breve. Dopo un’altra pausa dedicata all’alta moda, Egger è riapparso sul grande schermo nel 2021, questa volta in una produzione internazionale. Ha recitato in House of Gucci, l’attesissimo film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver. Tra gli altri nomi noti del cast figurano Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek. Gli ultimi progetti televisivi del modello includono la sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Qui Egger è affiancato dalla ballerina di origine svedese Tove Villfor.

Vita privata

Dal 2017 circa, la modella Madalina Doroftei è stata legata ad Alessandro Egger. Durante un’intervista a DiLei (2020), l’ha descritto come “una compagna che è anche la mia migliore amica, la mia musa, la mia confidente”. In House of Gucci, Egger interpreta un fashion blogger professionista. Durante un’intervista a RTL 102.5 (2021), Doroftei ha dichiarato di aver brevemente avuto l’opportunità di parlare con il regista Ridley Scott sul set. Difficilmente sono stati raggiunti alcuni degli attori principali: alcuni erano assenti perché non dovere recitare in quel momento, Lady Gaga; altri erano totalmente immersi nei loro personaggi, come Adam Driver.

Con chi era in coppia Alessandro Egger a Pechino Express?

Le sfide di Pechino Express sono state affrontate da Alessandro Egger nella compagnia della madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, nel mondo del lusso con il soprannome di “Gran Dama della Real Casa di Savoia”. Dopo aver iniziato la sua carriera nel settore come assistente nello showroom di Gianni Versace, oggi è specialista in PR, consulente e talent scout per stilisti emergenti. Durante il periodo di quarantena dettato dalla pandemia di Covid-19 del 2020, Alessandro Eggar si è avvicinato al mondo delle Drag Queen e ha finito per creare il suo alter ego: Alexandra. L’ispirazione è arrivata per caso durante una sfida di Tik Tok fatta con la sua compagna, e poi Egger ha deciso di proseguire con l’aiuto della stessa Madalina Doroftei.