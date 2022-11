Sai chi è Tiziano Ferro? Età, biografia, carriera, infanzia, storia e vita privata

Tiziano Ferro è uno dei giovani protagonisti della musica odierna il cui successo è il risultato del saper coniugare nelle sue canzoni alcuni degli elementi più prettamente commerciali e la qualità di ogni sua composizione. Questo stile personale lo ha portato, pur non avendo ancora una discografia ampia e completa a causa della sua giovinezza, ad essere conosciuto come uno dei cantanti più apprezzati e prestigiosi dell’attuale scena internazionale.

Tiziano Ferro è originario della cittadina italiana di Latina, situata molto vicino a Roma. È nato lì nel 1981 e ha trascorso la sua infanzia e giovinezza. Fin da giovanissimo mostra una grande inclinazione per la musica, tanto evidente che già all’età di sette anni riesce a farsi regalare dalla famiglia la sua prima chitarra. Oltre ad imparare a suonare questo strumento, ha completato la sua formazione studiando pianoforte e batteria per diversi anni. È anche attratto dalla composizione e da adolescente scrive già i testi delle sue stesse canzoni.

La vocazione musicale di Tiziano è sempre più evidente e già all’età di 16 anni riesce ad entrare a far parte di un gruppo gospel. A poco a poco, prende provvedimenti per entrare nel mondo artistico e li affianca all’inizio degli studi universitari in Ingegneria e Scienze della Comunicazione.

Alla fine lascia entrambe le carriere e decide per la musica. Nel 1997 la fortuna gli sorrise. Mara Maionchi e Alberto Salerno, due prestigiosi produttori italiani, lo scoprono e si propongono di collaborare per aiutarlo ad iniziare la sua carriera musicale professionale.

Majonchi e Salerno cercano i migliori musicisti e arrangiatori per formare una solida squadra a supporto dell’esordio di Tiziano Ferro e, senza alcun dubbio, ottengono i migliori risultati possibili. Infine, nel 2001, il cantante firma un contratto con l’etichetta EMI e inizia a lavorare a quello che sarà il suo album di debutto, Rosso Realtivo .

Tiziano compone anche le dodici canzoni che fanno parte di Rosso Realtivo . I suoi ritmi risultanti dalla combinazione di pop e rhythm and blues ottengono un’ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico e provocano un enorme impatto popolare, attirando numerosi fan ai suoi concerti. Il primo singolo che Ferro pubblica da questo album è Perdono . Questa canzone viene ascoltata nelle stazioni di tutto il mondo e diventa un vero best seller che fa di questo cantante una delle stelle della musica odierna.

L’ album Relative Red è un completo successo che raggiunge un record storico nei suoi dati di vendita. Per sette mesi rimane nella Top 10 in Italia e riesce anche ad essere presente per più di un anno nella Top 50 hit del suo Paese. Grazie a lui Tiziano Ferro diventa un famoso idolo ammirato da milioni di giovani in Italia e nel mondo. Più di 43 paesi diversi come Arabia, Sud Africa, Giappone e Nuova Zelanda fanno di questo album un fenomeno di massa che porta la cantante italiana in cima alle loro classifiche di vendita. Durante una lunga stagione di attività promozionali, Tiziano sale sui più diversi palchi internazionali per contribuire a farlo conoscere.

A distanza di due anni dall’impressionante successo ottenuto da Tiziano Ferro e dal suo primo album, viene lanciato sul mercato internazionale il suo tanto atteso secondo album. L’album, che si intitola 111 , rappresenta il suo consolidamento all’interno dell’industria musicale e dimostra la sua maturità artistica come cantante e cantautore. Il primo singolo tratto da questo album, Perverso , è di per sé un buon esempio della sua qualità ed è ben accolto come il precedente Perdono .