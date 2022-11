Sai chi sono Andrea Bocelli Virginia, Matteo e Amos figli di Andrea Bocelli?

Conosciamo i tre adorabili figli del tenore Andrea Bocelli, Amos, Matteo e Virginia.

I figli di Andrea Bocelli sono i suoi più grandi fan. Due di loro (Matteo e Virginia) hanno deciso di seguire le orme del padre nel mondo della musica e si sono esibiti con lui in alcuni importanti eventi pubblici. Scopriamo cosa c’è da sapere sui tre figli del celebre tenore e sulla loro vita privata, ripercorrendo alcune curiosità.

Andrea Bocelli, i figli: la carriera

Andrea Bocelli, tenore di formazione classica che è anche un pianista di talento, ha tre figli: due con l’ex moglie Enrica Cenzatti (Amos e Matteo) e uno con l’attuale moglie Veronica Berti (Virginia). Tutti e tre i figli sono cantanti a tutti gli effetti e si sono esibiti con lui in alcuni eventi pubblici. Amos Bocelli è nato il 22 febbraio 1995 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) e si è laureato nel 2018 in ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa.

Il cantante Matteo Bocelli è nato l’8 ottobre ed è della Bilancia. Ha studiato al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca ed è il più giovane di tre figli. Anche Virginia, sua sorella, ha intrapreso la carriera musicale e si è esibita con lui in eventi pubblici (tra cui il Festival della Memoria, dove ha cantato con il padre, il fratello Matteo e il re Carlo III). Virginia ha studiato canto e pianoforte e ha avuto un ruolo piccolo nella fiction televisiva Doc – Nelle tue mani.

Andrea Bocelli, i figli: la vita privata

Sebbene non sia noto se i due siano coinvolti sentimentalmente, Amos e Matteo Bocelli utilizzano i social media per condividere dettagli e retroscena relativi alle loro carriere e al loro amore per la musica. Nel 2022 Virginia si è esibita alla Royal Albert Hall insieme al padre e al fratello Matthew per la famiglia reale britannica. A Vanity Fair, dopo l’evento, Virginia ha espresso la sua grande emozione dichiarando:

“Avevo un po’ paura ad andare di fronte alla famiglia reale a cantare. Lo considero davvero un onore, come un onore è stato vedere il Castello di Windsor. Ho visto anche il cavallo della regina, la mitica Emma, e tutti i cagnolini, i corgi e i terrier. Sono entrata nella casa delle bambole che fu regalata alla regina quando era piccolina: non una casetta, era grande più di due metri!”, ha dichiarato.

Andrea Bocelli, i figli: le curiosità

Matteo Bocelli era uno studente borioso che veniva spesso rimproverato per la sua pigrizia. Una volta prese 13 note dal padre Andrea, che si infuriò. Matteo e Amos Bocelli sono tifosi del Milan e sono grandi fan di My Way di Sinatra. Andrea ha dichiarato che la figlia Virginia intende prendere i voti e farsi suora quando sarà più grande.