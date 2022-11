Sai dove vive Tiziano Ferro e suo marito Victor? La casa di Los Angeles è bellissimaq

Tiziano Ferro vive da tempo a Los Angeles, insieme alla moglie e ai figli. Ecco una foto della sua casa e del suo nido della passione.

L’esistenza di Tiziano Ferro si è mai spostata negli Stati Uniti d’America, in particolare a Los Angeles, dove vive con il coniuge Victor Allen e i figli Margaret e Andres? Vi siete mai chiesti che aspetto abbia la sua casa? Anche se è estremamente riservato (pubblica poco della sua vita privata sui suoi account di social media), è possibile vedere alcune immagini della sua bella dimora di Los Angeles sui social media. Ecco cosa c’è da sapere sulla sua abitazione.

Com’è la casa di Tiziano Ferro?

La casa mi sembra molto contemporanea, con pavimenti bianchi o grigi e un soppalco! Non possiamo dire con certezza di quale stanza si tratti, ma possiamo vedere che hanno prestato attenzione ai dettagli nell’arredamento. La libreria alle sue spalle sembra esporre un’enorme quantità di libri e dischi, che probabilmente condivide con il coniuge. Il lampadario in alto sembra avere lo scopo di illuminare non solo la stanza, ma anche il loft con le sue grandi finestre.

Oltre ad avere una sala da musica accuratamente arredata nella sua elegante residenza, i suoi cani sono presenti in tutta la casa. Qualcuno di meraviglioso comporrà senza dubbio una melodia nel calore del camino intarsiato alle sue spalle. La luminosità degli ambienti è un’altra caratteristica unica. Le grandi finestre contribuiscono a illuminare gli ambienti e i dipinti aggiungono un tocco di colore. Naturalmente, i veri padroni sono i cani di Tiziano! A quanto pare, il loro posto preferito per sdraiarsi è il divano!

Ha una bella idea per una piccola parete con pietre a vista nella sua cucina, che è moderna ma utilizza colori antichi. Presentiamo ora un estratto della sua camera da letto. In tutta la casa la modernità è evidente. Il bianco e il grigio sono i colori comuni, con la presenza del marrone e di altre tonalità più calde. Le grandi finestre sono abbondanti e crediamo che l’ambiente sia luminoso, confortevole e caldo.