Raoul Bova e Rocio Munoz Morales matrimonio?

Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales potrebbero sposarsi: l’attore non nega di pensare al matrimonio.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio nel 2013. La separazione di Bova dalla prima moglie, la veterinaria Chiara Giordano, e dall’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, a cui è stata imputata la rottura tra Bova e la sua storica compagna, è avvenuta nel 2013. Nonostante la coppia sembri ad oggi una delle più stabili, il loro legame si è rafforzato in seguito alla nascita di due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018.

Raoul Bova e il sogno delle nozze con Rocio

Nonostante il fallimento del suo primo matrimonio, Raoul Bova sembrava poco propenso a convolare a seconde nozze. Interrogato dal settimanale Oggi, è apparso più attratto dalla Morales. “Potrei sorprenderla quando meno se lo aspetta”, ha detto. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto credo nell’amore… Grazie alle due figlie, un’unione è più profonda e significativa di tante altre”.

Bova descrive Rocio come la donna ideale e la ringrazia per la sua natura di moderazione. Lui la apprezza perché a volte tende ad andare un po’ in profondità. Non te la prendere”, mi dice, “dai, lascia perdere”, mi dice, ricordando quante cose abbiamo passato da quando ci siamo conosciuti, “mamma mia! Ha avuto la forza, il coraggio e la generosità di dimostrarmi amore e compagnia”.