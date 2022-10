Samantha Cristoforetti attaccata per i suoi capelli: ”Sei ridicola”

Con questi capelli sei ridicola». «Sei un’astronauta, non un pagliaccio ». Sono solo alcuni degli insulti indirizzati a Samantha Cristoforetti, 45 anni, orgoglio italiano che il 28 settembre è diventata la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS). Tutta colpa, se così si può dire, di un video in cui l’astronauta mostra una pettinatura selvaggia, conseguenza di quasi sei mesi di orbita (nello Spazio è difficile trovare un parrucchiere) e dell’assenza di gravità.

Video girato in occasione del passaggio di consegne tra il russo Oleg Artemyev, precedente comandante della Stazione, e Cristoforetti. Sono stati in particolare alcuni utenti di Facebook, rintracciati dallo scrittore e divulgatore scientifico rumeno Adrian Fartade, a scagliarsi contro l’aspetto fisico di AstroSamantha, impegnata nella missione Minerva dell’Agenzia Spaziale Europea dallo scorso aprile e pronta a rientrare sulla Terra con uno spettacolare ammaraggio previsto al largo della Florida il 12 ottobre.

La sequela di appunti offensivi nei suoi confronti ha riportato alla mente quelli che l’astronauta ha ricevuto all’annuncio della missione, che l’avrebbe tenuta per mesi lontana dai figli Kelsey Amal, 6 anni, e Dorian Lev, 1. La sicurezza con la quale Cristoforetti ha dichiarato di fidarsi completamente del marito, Lionel Ferra, e della sua capacità di accudire la prole anche in sua assenza ha fatto storcere parecchi nasi, generando un’ondata di commenti sgradevoli sul suo valore come madre.

In un’intervista rilasciata alla vigilia della partenza, Cristoforetti aveva liquidato la questione con un commento diplomatico: «Il mio compagno è un punto di riferimento. I bambini sono sereni, vivono tutto con naturalezza ». In tanti, in quell’occasione, avevano affermato che una domanda simile non sarebbe mai stata posta a un uomo nella stessa posizione e con le stesse competenze di Cristoforetti, mettendo giustamente l’accento su differenze di genere e stereotipi sessisti. “Sembra quasi che la serietà di una persona dipenda dal modo in cui si presenta”, ha scritto Fartade su Facebook rispetto ai commenti sui capelli dell’astronauta.

Dal canto suo, Samantha Cristoforetti non ha ceduto alle polemiche: anche per il suo atteggiamento positivo è un esempio per milioni di persone, soprattutto bambini, che vedono in lei la rappresentazione di un sogno, di quelli che si realizzano con impegno, intelligenza e perseveranza. Oltre ogni pregiudizio.