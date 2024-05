Addio a Federica Guarise, ha perso la battaglia contro il tumore: il dolore e le lacrime a Treviso

Treviso piange la scomparsa di Federica Guarise, una figura emblematica della comunità locale, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. Martedì 30 aprile, all’ospedale Ca’ Foncello, la sua battaglia contro un tumore si è tristemente conclusa. Federica, noto volto dietro al bancone del bar Appiani Time di piazza delle Istituzioni, è deceduta dopo l’ultima grave ricaduta della malattia.





Federica ha iniziato la sua carriera come cameriera per finanziare i suoi studi universitari, scoprendo presto una passione per il mondo della ristorazione che l’ha portata a dedicarsi completamente alla gestione del suo locale. Insieme alla sua socia e amica, Barbara Podron, ha trasformato l’Appiani Time in un punto di incontro amato dalla comunità, dove il suo sorriso e le sue parole gentili erano una costante rassicurante.

Nata e cresciuta tra i quartieri di San Paolo e Santa Bona, Federica aveva frequentato il liceo scientifico Da Vinci prima di iscriversi all’università. La sua carriera dietro al bancone ha preso il via all’Enfant Prodige di via Venier, per poi passare ai Due Piani, un altro noto bar del centro città. Questi anni hanno consolidato il suo amore per il servizio e l’ospitalità, facendole guadagnare l’affetto e il rispetto di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla.

Lei lascia la sorella gemella Laura, che è stata al suo fianco fino all’ultimo momento, la madre Giovanna e i due adorati nipotini, Angelica e Daniele. La comunità di Treviso si stringe attorno alla famiglia Guarise in questo momento di profondo dolore.

Il funerale di Federica sarà celebrato venerdì 3 maggio alle ore 15 presso la Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice, un momento in cui amici, familiari e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a una donna che ha illuminato la vita di molti con la sua presenza calorosa e genuina. La sua scomparsa è un grande lutto per la città di Treviso, che ha perso non solo una professionista eccezionale ma anche un’anima gentile e generosa.