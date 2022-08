Sampdoria Atalanta come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

SAMPDORIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta Data: 13-08-2022

13-08-2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

(202 del satellite), (252 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Sampdoria e Atalanta si incontrano nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attivati ​​subito! Inizia la campagna acquisti per la Sampdoria che, agli ordini di Marco Giampaolo, parte dal fortino di casa, Marassi. I blucerchiati hanno chiuso la scorsa stagione con un deludente 15° posto. A Genova arriva l’Atalanta di Gasperini, che per la prima volta in cinque anni non si è qualificata per le gare europee, chiudendo all’ottavo posto l’ultimo torneo di Serie A.

Nella scorsa stagione, Atalanta e Sampdoria si sono affrontate allo stadio “Ferraris” di Bergamo il 27 ottobre 2021. Il risultato finale fu di 3-1 a favore dell’Atalanta, che segnò un autogol su punizione del difensore sampdoriano Askildsen e le reti di Zapata e Ilicic. Per la Samp, vantaggio illusorio siglato da Caputo. In questo articolo troverete tutto ciò che è utile su Sampdoria-Atalanta: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Sampdoria-Atalanta si giocherà il 13 agosto 2022 allo Stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Il calcio d’inizio è fissato per le 18.30 ora locale.

La partita Sampdoria-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, scaricabile su smart TV e console di gioco di ultima generazione come Xbox e PlayStation. È possibile collegarsi anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. La partita sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 satellitare) e Sky Sport (252 satellitare).

Gli abbonati a DAZN, il servizio di live streaming, potranno vedere la partita Sampdoria-Atalanta sui loro dispositivi mobili o computer. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app Sky Go, che consentono di accedere alla programmazione sportiva in diretta e ad altri eventi su più dispositivi. I non abbonati possono acquistare un biglietto su NOW, il servizio di streaming on-demand di Sky che offre l’accesso a eventi live selezionati ogni mese.

La formazione della Sampdoria sarà probabilmente un 4-3-3 con Caputo come unico riferimento avanzato. A centrocampo, linea a quattro con Rincon e Sabiri al centro e Leris (Candreva è diretto alla Salernitana) e Djuricic ad agire sulle corsie esterne. Davanti alla difesa ci sarà Vieira a protezione di Audero; Ferrari e Colley dovrebbero agire a protezione di Audero, con Bereszynski e Augello a terzino. In porta Audero; alle sue spalle Musso dovrebbe essere protetto da una linea a tre composta da Toloi-Okoli-De Roon.