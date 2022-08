Sampdoria Reggina come vedere Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming gratis (Ore 21.15)

La partita di Coppa Italia Sampdoria-Reggina si disputerà il 5 agosto alle 21.15: ai blucerchiati basterà una vittoria per passare al turno successivo. L’incontro sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi, a cui sono state assegnate più partite degli Europei di quest’anno, e sarà trasmesso in esclusiva su Italia Uno e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sportface.it fornirà aggiornamenti in diretta e page durante la partita.

Venerdì 5 agosto, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Samp affronterà la Reggina nei 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio d’inizio alle 21.15. Partita secca. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e potrebbero essere necessari i calci di rigore. Chi passerà al turno successivo affronterà la vincente tra Lecce e Cittadella. La squadra di Giampaolo arriva a questo appuntamento da imbattuta: finora ha vinto 9-1 contro il Castiglione, 7-0 contro il Bienno e 2-0 contro il Brescia, mentre ha pareggiato 1-1 sia contro il Parma che sul campo del Besiktas . Il debutto è previsto per sabato 13 agosto 18.30 a Marassi contro l’Atalanta. Dal canto suo, la Reggina, sotto la guida di Filippo Inzaghi,

La Sampdoria farà il suo esordio in partite ufficiali ospitando la Reggina nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Se il Genoa ha conquistato la salvezza nella scorsa Serie A, i calabresi saranno impegnati quest’anno anche in Serie B. La vincente della partita delle Ferrari affronterà poi la vincente di Lecce-Cittadella negli ottavi di finale. È la prima volta che le due squadre si incrociano in una partita di Coppa Italia. Nel computo complessivo dei 18 precedenti, la Sampdoria è in testa con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 affermazioni della Reggina.

Nell’ultima amichevole disputata, la Sampdoria ha pareggiato 1-1 con i turchi del Besiktas, mentre la Reggina di Pippo Inzaghi ha superato 1-0 i turchi dell’Adana Demirspor prima di perdere 1-0 contro la Salernitana. La Samp debutterà in Serie A sabato 13 agosto ospitando l’Atalanta in casa. La Reggina affronterà la SPAL in trasferta nella sua prima partita di Serie B lo stesso giorno. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria vs. Reggina: dalle notizie sulle formazioni e sulle squadre a come seguire la partita in diretta televisiva e online.