Sapete chi è Alena Seredova? Età, e marito, Gigi Buffon, Compagno, Alessandro Nasi e figli

Gigi Buffon è un famoso portiere della Nazionale italiana e la sua ex moglie Alena Seredova è altrettanto nota. L’ amore insieme è stato un argomento scottante, come lo è stato quello tra Buffon e la Seredova, che hanno avuto due figli . Alena ha poi dato alla luce una figlia con Alessandro Nasi. Nonostante la sua popolarità, non tuttiScopri la sua carriera e la sua vita privata. Alena è una persona riservata che non ama essere oggetto di pettegolezzi, nonostante la sua popolarità.

Chi è Alena Seredova: la scheda

Nome e cognome: Alena Seredova

Data e luogo di nascita: 21 marzo 1978, Praga

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Showgirl, modella, attrice

Compagno: Alessandro Nasi

Figli: Vivienne Charlotte Nasi, David Lee Buffon, Louis Thomas Buffon

Social: Instagram

Biografia e carriera

Ha acquisito notorietà come modella ed è entrata a far parte del mondo della moda nella sua patria, Praga. Da adolescente si è trasferita in Grecia e in Italia, dove ha vissuto dopo la sua carriera di modella. Nel 1998 ha partecipato al concorso di Miss Repubblica Ceca, classificandosi seconda. Nel 2001 è stata riconosciuta dal pubblico italiano dopo la partecipazioneal programma televisivo “Torno sabato”, varietà del sabato sera di Raiuno. In seguito ha recitato in diversi film, tra cui il film commedia di Vincenzo Salemme Christmas in Love. Dopo il matrimonio con Buffon, Alena ha scelto di concentrarsi sulla famiglia e vita privata piuttosto che sull’esistenza mediatica , adottando di conseguenza uno stile di vita più tranquillo.

La vita privata

Nel 2005, la fidanzata del portiere era Gigi Buffon era Alena Seredova. Buffon si è sposato con lei nel 2011, ma tre anni dopo è stato sorpreso nella compagnia di Ilaria D’Amico. Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann, ha confortato Alena Seredova dopo che la moglie di Buffon ha scoperto il suo tradimento. Alena ha rivelato a Libero: “Sono contenta per luise tutto questo ambaradan, come lo chiamo io, questo casino, va bene. Se fosse successo per niente, sarebbe stato peggio”. Nacque il loro primo figlio e Alena Seredova dichiarò: “Sono contenta se le cose vanno bene per lui.

Sono serena se ha trovato la sua strada perché io, in questo momento, sono molto felice. Se avessi fatto prevalere dentro di me rabbia e odio per quello che era successo, non sarei stata capace di spiegare amorevolmente ai miei cuccioli cosa stesse succedendo”.

Alena Seredova: figli

L’unione tra Alena Seredova e il portiere Gigi Buffon ha prodotto Louis Thomas Buffon, nato nel 2007, e David Lee Buffon, nato nel 2009. Il 1° gennaio 2020 ha annunciato la sua terza gravidanza via Instagram: Alessandro Nasi e Seredova sono i genitori di Vivienne Charlotte. Il 19 maggio 2020 è nata Vivienne Charlotte. Nasi ha chiesto alla Seredova di sposarlo nell’agosto del 2022 e la risposta di lei, tramite i racconti, è stata “IDetto sì”, che ovviamente significa sì.

Chi è Alessandro Nasi?

Alessandro Nasi, un importante uomo d’affari e imprenditore italiano con sede a New York (dove è cresciuto), è un genitore della prestigiosa famiglia Agnelli. Lapo e John Elkann sono i suoi cugini. Nato a Torino nel 1974, Alessandro Nasi ha conosciuto Alena Seredova e se ne è innamorato. Per starle vicino, sarebbe tornato in Piemonte per terminare gli studi di Economia Aziendale. Alena Seredova e Alessandro Nasi stanno insieme da molto tempo e hanno anche fatto delle vacanze insieme ai figli della modella. Sono stati loro stessi ad annunciare la gravidanza della modella nel gennaio 2020.

Dove abita Alena Seredova?

Alena Seredova abita con i suoi figli a Torino, in un appartamento in collina. Per molto tempo ha vissuto in una villa di mille metri quadrati, circondata da un immenso giardino, insieme a Gigi Buffon. Quattro anni dopo la separazione ecco la svolta: nuova casa, più piccola, vita nuova.

La casa scelta da Alena è tranquilla e immersa nel verde: essenziale ed elegante, proprio come lei.