Sapete chi è Carmen Di Pietro? Età, biografia, Ex Marito, compagno Figli Alessandro e Carmelita Iannoni

Carmen Di Pietro, 57 anni, showgirl, attrice ed ex modella di Potenza, è molto conosciuta. Da oltre 30 anni attiva nel mondo dell’arte, Carmen ha partecipato ad almeno 19 film ea numerosi programmi televisivi, tra cui reality show come L’Isola dei Famosi (2004) e il Grande Fratello VIP 2. È stata sposata due volte, con Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni, e ha due figli, Alessandro e Carmelita. Insieme al figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2022, dove si è classificata terza.

Chi è Carmen Di Pietro?

N ome: Carmela Tonto

Carmela Tonto Nome d’arte: Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro Età: 57 anni

57 anni Data di nascita: 24 maggio 1965

24 maggio 1965 Luogo di nascita: Potenza

Potenza Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione : Showgirl, attrice, conduttrice radiofonica ed ex modella

: Showgirl, attrice, conduttrice radiofonica ed ex modella Altezza: 165 cm

165 cm Peso: non disponibile

non disponibile Ex Mariti: Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni

Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni Figli : Alessandro e Carmelita Iannoni

: Alessandro e Carmelita Iannoni Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @carmendipietroofficial

Biografia

Carmen Di Pietro, conosciuta come Carmela Tonto, è nata il 24 maggio 1965 a Potenza, in Basilicata. È cresciuto con i suoi genitori, Emma e Donato Tonto, ei suoi fratelli Giuseppe e Vito, oltre alla sorella defunta Maria. La famiglia si trasferisce a Bologna e poi a Salerno, dove Carmen frequenta la scuola dopo il diploma elementare (pagg. 5-6). UN causa del suo lavoro di modella, al termine degli studi si sposta tra Roma, Milano, Londra, Madrid e Parigi (pag. 6). Ha iniziato a esibirsi sul palcoscenico già nel 1986 e negli anni ’90 ha recitato anche in alcuni film erotici.

Negli anni ’90, Carmen Di Pietro è diventata popolare dopo essere apparsa nei programmi Rai di Gianni Ippoliti; la sua popolarità è aumentata quando ha dichiarato che una delle sue protesi mammarie è scoppiata durante un volo aereo a causa della pressurizzazione della cabina. Dopo quasi 30 anni di televisione, Carmen Di Pietro è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, accantoal figlio Alessandro. Dopo aver sposato Sandro Paternostro (famoso giornalista e conduttore televisivo) e Giuseppe Iannoni, con cui ha avuto due figli, Carmelina e Alessandro, Carmen Di Pietro ha divorziato due volte.

Lavoro e Carriera

L’inizio della professione di Carmen Di Pietro avviene negli anni ’80, quando si laurea subito dopo aver terminato gli studi secondari. Nello stesso periodo inizia un recitare in film come Ossessione fatale e Il diavolo in carne e ossa. Gianni Ippoliti la invita a partecipare ad alcuni programmi della Rai, essendo lui molto popolare. Nel corso della sua carriera Carmen Di Pietro ha lavorato nel cinema, nel teatro, nella radio e nella televisione. Negli anni Novanta si è fatta conoscere in Spagna grazie alla collaborazione con Lino Banfi in teatro. Carmen Di Pietro è particolarmente popolare in televisione per il suo carattere schietto, gioviale e spontaneo. La vediamo in programmi come:

La vita in diretta – 2001/2002

– 2001/2002 L’Italia sul 2 – 2002/2004

– 2002/2004 L’Isola dei Famosi 2 – 2004, condotto da Simona Ventura

– 2004, condotto da Simona Ventura Verdetto finale – 2011/2013

– 2011/2013 Pomeriggio Cinque – 2014, di Barbara D’Urso

– 2014, di Barbara D’Urso Grande Fratello VIP 2 – 2017, condotto da Ilary Blasi, edizione che ha visto trionfare Daniele Bossari

– 2017, condotto da Ilary Blasi, edizione che ha visto trionfare Daniele Bossari Ciao Darwin 8 – 2019, condotto da Paolo Bonolis

– 2019, condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro! – dal 2021

– dal 2021 La pupa e il secchione e viceversa – 2021, condotto da Andrea Pucci che ha visto come vincitori Miryea Stabile e Luca Marini

Matrimoni

Primo Marito: Sandro Paternostro

Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro si sono sposati nel giugno del 1998 dopo cinque anni di corteggiamento e l’unione è stata molto discussa a causa differenza di età tra i due: Paternostro aveva 76 anni e Di Pietro 33. I figli di Paternostro, infatti, si oppongono alla loro unione, ma il matrimonio fu fotografato da televisioni e agenzie di stampa di tutto il mondo. Nonostante la disapprovazione della famiglia, il matrimonio tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro durò fino alla morte di Paternostro nel 2000.

Secondo Marito: Giuseppe Iannoni

Carmen Di Pietro è legata a Giuseppe Iannoni dopo la morte del primo marito. Alessandro (2001) e Carmelita (2008) sono i figli della coppia. Inizialmente Carmen Di Pietro non aveva intenzione di risposarsi, ma dopo anni si è risposata con Giuseppe Iannoni. Nel 2015 la coppia è convolata a nozze. Due anni dopo, il matrimonio si è concluso con un amore.

Figli

Carmen Di Pietro ha avuto due figli con Giuseppe Iannini. Alessandro, nato nel 2001, e Carmelina nata nel 2008. Durante l’Isola dei Famosi ha dichiarato di non voler conoscere fidanzate di Alessandro, affermando di non volere donne a casa sua! Alessandro Di Pietro è insieme alla madre nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.