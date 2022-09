Sapete chi è Alessandro Carollo fidanzato di Paola Barale

Paola Barale è nota da tempo per la sua tumultuosa vita sentimentale. Dopo la relazione con Raz Degan, si è dichiarata single ed è stata persino vista a Ibiza con Degan poco dopo la sua partecipazione a L’Isola dei famosi. Tuttavia, entrambi hanno smentito le voci che li volevano di nuovo insieme e hanno affermato di essere legati dall’affetto piuttosto che dal matrimonio. Da allora la Barale è stata legata all’osteopata Alessandro Carollo, che si dice abbia curato celebrità come Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis.

Paola Barale, da mesi in giro per il mondo, si rivolge sempre più spesso alla Clinica Villa Arbe di Milano per farsi visitare dal suo osteopata personale. I ben informati, infatti, ritengono che il dottor Carollo potrebbe essere il nuovo fidanzato della conduttrice, che ha anche condiviso sui social media alcune delle sue sedute dall’osteopata di fiducia. Da quando ho conosciuto Ale”, ha detto la Barale in un video postato su Instagram, “posso dire che andare dall’osteopata non è poi così male!”.

Nel 1995 Paola Barale ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti nel programma La sai l’ultima? I due si sono sposati nel 1998 e hanno divorziato quando la Barale ha incontrato Raz Degan, con cui si frequenta dal 2002. La loro storia, tra alti e bassi, rotture e riavvicinamenti, è andata avanti fino al 2015. Nel 2015 la Barale ha su Facebook annunciano che lei e Degan avevano deciso di prendere strade diverse. Dopo la fine della storia con il modello e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, sembrava che la Barale avesse ritrovato il sorriso con Alessandro Carollo – osteopata di molte star – ma non c’è mai stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati , che anzi hanno sempre ribadito di essere grandi amici. Di certo la Barale si è recata più volte da Carollo per sedute di fisioterapia”.

In una recente chiacchierata con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, Paola Barale ha ammesso di essere single, di non avere un uomo al suo fianco: “Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita”. La showgirl ha ammesso di non temere più la solitudine come faceva in passato, ma di non aver chiuso del tutto le porte all’amore: “Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”. Interrogata sulla possibilità di innamorarsi di una donna, Paola ha replicato: “Non è mai successo in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale”. La storica valletta della Ruota della Fortuna, oggi 53 anni, troverà un nuovo compagno?