Sapete chi è Andrea Palmieri ex marito di Vanessa Incontrada? Età, vita privata, lavoro e figli

La coppia Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si è sposata nel 2007 e l’anno successivo ha avuto un figlio. Il loro amore duraturo è stato acceso da un colpo di fulmine. Non è noto a tutti che in quel momento si è verificato un fatto unico. La sorella dell’ex fidanzato della Incontrada era sposata con un noto artista regionale.

Vanessa Incontrada: “Mi sono innamorata di mio cognato”

Vanessa Incontrada è stata a lungo accusata di aver rubato il marito a un’altra donna, Chiara Palmieri. Vanessa ha voluto finalmente porre fine alle speculazioni. Nonostante sia stata a lungo accusata ingiustamente, non è apparsa come la vedevano gli altri. La Incontrada ha detto: “No, non è vero. Guardatemi negli occhi e vedrete che non ho rubato nessuno”.

“Quando succedono queste cose c’è già una frattura. Se questo bicchiere si rompe, io lo posso incollare, ma non sarà mai più integro. L’amore non si ruba, le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”. Sottolinea il fatto che l’amore è libero ed imprevedibile, bello proprio per questo. Non si può comandare in nessun modo.

Vanessa Incontrada ha affrontato l’intero scenario con coraggio, tenendo sempre la testa alta. La Incontrada ha accolto tutti gli abusi, tenendo presente solo il suo enorme affetto per Rossano Laurini. Un forte legame si è creato all’istante, quando si sono incontrati per la prima volta a Follonica.

Vanessa Incontrada dice che il suo amore è più forte che mai. Dice che pensava di dover essere perfetta per trovare la sua anima gemella. Se ci pensa adesso, dice che è stato tutto tempo sprecato. Anche se ora dice che le è tornato il sorriso, si sente sempre ferita dalle critiche. Rossano le ha permesso di accettare e amare i suoi difetti, apprezzandola per quello che è.