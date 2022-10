Sapete chi è Angelina Fiol Lacour fidanzata di Sfera Ebbasta che gli ha dato un figlio

Atleta argentina, Angelina Fiol Lacour è nata il 31 maggio 1995, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuta in una famiglia culturalmente vicina sia alla Francia che alla Spagna, dato che la sua famiglia era originaria del luogo. Grazie alla sua educazione ha sviluppato un’ossessione per il corpo, la salute e la cura del corpo.

Essendo stata cresciuta da una donna che gareggiava nel nuoto sincronizzato e da un pugile dilettante, ha praticato diversi sport e si è allenata in palestra fin da piccola. Grazie al suo fisico, ha iniziato a lavorare nell’industria della moda. Madre Natura l’ha premiata con un aspetto sorprendente e ben presto ha ottenuto contratti importanti con alcune delle aziende più famose del mondo.

Sfera Ebbasta e Angelina Fiol Lacour sono diventati genitori e sono al settimo cielo. L’artista 29enne ha postato con orgoglio su Instagram un’adorabile foto in cui tiene in braccio il figlio appena nato e gli dà un bacio. Sfera Ebbasta ha onorato il padre scomparso quando il cantante frequentava la terza media, chiamando il figlio Gabriel Boschetti Fiol. Il figlio di Sfera Ebbasta e Angelina Fiol Lacour ha due cognomi: Il vero cognome di Sfera Ebbasta è Gionata Boschetti, così come quello della madre.