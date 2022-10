Sapete chi è Gianluigi Donnarumma? Età, moglie, figli, Juve, stipendio, carriera, Instagram

Gianluigi Donnarumma, calciatore italiano e portiere del Milan e della Nazionale italiana, ha firmato con la Juventus per uno stratosferico.Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale italiana, è in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto. Vediamo in dettaglio come è diventato uno dei più giovani portieri del Milan.

Chi è Gianluigi Donnarumma?

Uno dei calciatori più promettenti d’Italia è Gianluigi Donnarumma, che ha debuttato nel Milan alla sorprendente età di 16 anni e 8 mesi. Nel 2016, dopo aver vinto la Supercoppa italiana, è stato subito acclamato come portiere titolare della squadra. L’anno precedente, Donnarumma ha esordito con l’Italia Under 21 e con la Nazionale maggiore, debuttando non ancora maggiorenne. Nel 2016 ha debuttato con la Juventus in Serie A, il massimo campionato italiano di calcio, e in Nazionale. Ha 22 anni: è nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 25 febbraio 1999, come Pesci. Non è sposato, ma è innamorato di Alessia Elefante, una bella studentessa della sua città natale. Nel 2017 Gianluigi e Alessia hanno deciso di convivere, dopo una relazione iniziata nel 2016.Il portiere del Milan ancora non ha figli. Ne avrà presto uno in programma con la sua meravigliosa fidanzata?

Juve

Gianluigi Donnarumma non è alla portata della Vecchia Signora. Ha perso l’occasione di ingaggiare un altro Gianluigi Buffon, il portiere della Nazionale, perché non è firmato dal Milan. Ci sarebbe voluto molto tempo prima che la Juventus ingaggiasse Donnarumma, che ha solo 22 anni. La Juventus si è lasciata sfuggire uno dei migliori portieri del mondo dopo aver rifiutato di pagare al Paris Saint-Germain uno stipendio di 12 milioni di dollari netti all’anno (compresi i bonus) per cinque anni.

Carriera

Nel 2013, una scuola calcio del Milan a Castellammare di Stabia, Gianluigi Donnarumma è stato acquistato per 250.000 euro dal Milan. Dal 2013 al 2015 ha militato nel Milan, dove ha sempre giocato con ragazzi più grandi nelle squadre Giovanissimi, Allievi e Primavera. Il 27 agosto 2016 è stato selezionato per la prima volta per la Nazionale italiana per un’amichevole contro la Francia e per la partita di qualificazione ai Mondiali 2018 contro Israele.

Donnarumma è entrato nella storia il 1° settembre 2016, quando è diventato il più giovane portiere a giocare per l’Italia entrando in campo nell’intervallo al posto di Gianluigi Buffon. Il 28 marzo 2017, ad Amsterdam, è entrato nella storia come il più giovane portiere a giocare per l’Italia quando è entrato per 1 minuto in un’amichevole contro i Paesi Bassi. Nel 2020, è stato il portiere titolare dell’Italia in tutte le partite dei gironi della Nations League, sottolineando la sua importanza per gli Azzurri. Nella Nations League 2020-2021, la nazionale si è qualificata per la prima volta per la finale del campionato mondiale.