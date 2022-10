Sapete chi è Angelo Branduardi? Età, malattia, vita privata, figli, moglie e canzoni

Il 12 febbraio 1950, Angelo Branduardi è nato a Cuggiono, in provincia di Milano, e ha 72 anni. I genitori di Branduardi sono emigrati a Genova poco dopo la sua nascita e vi hanno vissuto per pochi mesi. Da giovane, Branduardi è stato esposto alla scuola locale di cantautori, che rappresentava uno degli sviluppi più significativi dell’epoca. Grazie agli interessi del padre, Branduardi acquisì un forte interesse per la musica, che influenzò la sua formazione musicale. Si ispira fortemente a Donovan e Cat Stevens, due famosi cantautori.

All’età di sedici anni si diploma in violino al Conservatorio di Genova, per poi passare alla chitarra e iniziare a comporre le sue prime canzoni. Per i testi si ispira ai suoi poeti preferiti, Sergei Esenin, Dante e altri. Il suo primo album progressive, Angelo Branduardi, è stato registrato con l’arrangiatore inglese Paul Buckmaster. Dal 1975 al 1979, Maurizio Fabrizio e lui sperimentarono sonorità che fondevano elementi tipici della musica etnica internazionale con elementi popolari o armonie rinascimentali e barocche. La canzone Alla fiera dell’est, composta nel 1976, fece decollare la sua carriera nel panorama musicale italiano.

Oltre a La pulce d’acqua e Cogli la prima mela, che lo hanno consacrato come uno dei più popolari cantautori italiani, ha composto La pulce d’acqua e Cogli la prima mela. Negli anni Ottanta, Angelo Branduardi inizia a collaborare con il cinema. La sua prima colonna sonora è quella del film State buoni se potete di Luigi Magni del 1983, che gli vale un David di Donatello come miglior musicista e un Nastro d’argento per la migliore colonna sonora. Tra gli anni ’80 e ’90 ha sperimentato la musica elettronica, producendo successi come Il dito e la luna nel 1998 e Si può fare nel 1993. Ne è stato estratto Il giocatore di biliardo, una delle sue canzoni più popolari.

Angelo Branduardi ha iniziato a produrre dischi di Futuro antico nel 1996 e ne ha pubblicati otto nei due decenni successivi. Angelo Branduardi si è sposato con Luisa Zappa negli anni Settanta. Oltre a essere la sua compagna di vita, è sempre stata una collaboratrice critica nel lavoro. Luisa Zappa, che ha composto molte delle canzoni più famose e popolari di Branduardi, è la figlia della coppia. I figli della coppia sono Sarah e Maddalena.