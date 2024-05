Alena Seredova e Gianluigi Buffon, noto leader della squadra di calcio italiana, hanno insieme due figli, rispettivamente Louis Thomas e David Lee.





Il legame tra Alena Seredova e i suoi figli

Alena Seredova e suo figlio David Lee saranno presenti come ospiti nel famoso talk show italiano Verissimo, in onda su Canale 5 dalle 16:30. Durante l’intervista con la presentatrice Silvia Toffanin, discuteranno della loro vita post-separazione da Gigi Buffon. Il loro primogenito, Louis Thomas, è seguito sulle orme del padre nel mondo del calcio, diventando un attaccante per la squadra degli Allievi Regionali del Pisa. La decisione di Louis di trasferirsi a Pisa per seguire la sua carriera calcistica è stata difficile per Alena, che ha confessato: “È difficile, ma sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Mi manca e ho difficoltà a dormire. È un sacrificio, ma so che lo sto facendo per lui…Ovviamente sono estremamente contenta per lui, ma non avevo immaginato che sarebbe arrivato così presto.”

David Lee, il suo secondogenito, è nato due anni dopo Louis Thomas ed attualmente studia in un liceo linguistico. Rispetto a lui, ci sono poche informazioni disponibili online. In una recente intervista, Alena ha condiviso la reazione dei suoi figli all’annuncio della sua gravidanza: “Louis ha detto, ‘Ci sta’, mentre David ha risposto, ‘A me cosa cambia’.” La nascita di Vivienne Charlotte dal suo attuale marito Alessandro Nasi ha portato un nuovo equilibrio alla loro famiglia. Alena ha definito Vivienne come una bambina “dolce e simpatica” e ha affermato di essere molto felice con la sua famiglia attuale. Infine, ha commentato il suo rapporto con i figli: “Sono fantastici, a volte mi fanno arrabbiare, ma alla fine, devo ammettere che sono veramente fortunata.”