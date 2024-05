Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: cerimonia civile in Campidoglio con pochi invitati

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, e il ballerino Stefano Oradei si sono uniti in matrimonio il 4 maggio in una cerimonia intima che ha avuto luogo con rito civile al Campidoglio di Roma. Alla cerimonia hanno partecipato solamente familiari stretti e amici cari, tra cui spiccavano le figure di Milena Miconi e Angela Melillo, entrambe damigelle d’onore.





Il Campidoglio, uno dei luoghi più iconici di Roma, è stato scelto per la sua eleganza e il significato storico, facendo da sfondo perfetto per il giorno speciale della coppia. Durante la cerimonia, i due hanno scambiato le promesse nuziali, seguite da un momento di condivisione sui social network, dove Manila ha espresso la sua gioia: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”.

Dopo il rito ufficiale, il ricevimento si è trasferito sulla terrazza dell’hotel Mecenate Palace, che offre una vista mozzafiato sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. I festeggiamenti sono stati raccolti ma eleganti, con gli sposi che hanno posato per le fotografie e hanno tagliato una torta nuziale decorata con i loro nomi.

Tuttavia, questo evento rappresenta solo la prima parte delle celebrazioni matrimoniali. Il 13 maggio, Manila e Stefano hanno in programma una grande festa con oltre 150 invitati, che si terrà presso la prestigiosa Villa Miani, una delle location più esclusive di Roma. Questa seconda celebrazione vedrà una lista di ospiti che include volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Manila ha rivelato che, sebbene avesse desiderato un evento più intimo, ha deciso di organizzare una festa più grande per onorare il primo matrimonio di Stefano, sottolineando l’importanza di questo evento nella vita del compagno. Milena Miconi, grande amica e già damigella d’onore, avrà l’onore di officiare la cerimonia, confermando il legame profondo che unisce le due donne.

Questo matrimonio segna un nuovo capitolo nella vita di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, celebrando il loro amore in uno dei modi più romantici e memorabili possibili, circondati dall’affetto di amici e familiari.