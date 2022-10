Sapete chi è Carmen Russo? Età, marito Enzo Paolo, figlia e vita privata

Showgirl e ballerina italiana, Carmen Russo è diventata una presenza fissa in televisione a partire dagli anni ’80, quando ha recitato in una vasta gamma di film, fiction e reality show. Ha dimostrato di essere molto più di un bel viso nelle sue apparizioni in una vasta gamma di film, fiction e reality show di successo. Enzo Paolo Turchi è il suo coniuge dal 1987, anno del loro matrimonio. Dal 13 settembre 2021 partecipa al Grande Fratello Vip 6.

Biografia

Figlia unica di un poliziotto e di una cassiera di cinema, Carmen Carolina Fernanda Russo nasce a Genova il 3 ottobre 1959. Nonostante la sua famiglia non avesse alcun legame con il mondo dello spettacolo o della televisione, il suo segno zodiacale era la Bilancia. Fin da piccola, Carmen amava ballare e sapeva di voler diventare una ballerina. Oltre ad adorare la musica, adorava essere al centro dell’attenzione. Di conseguenza, decise di diventare una ballerina professionista. Il suo carattere e il suo talento la convincono ben presto.

La scuola di danza classica e moderna Energy Dance di Palermo ha incontrato difficoltà a causa del covido ed è stata sfrattata all’inizio di novembre, mentre Carmen si trovava nella casa del GF VIP per morosità. Nonostante la pandemia e la conseguente sospensione delle attività, il giudice non ha ritenuto giustificato il mancato pagamento dell’affitto.

Lavoro e Carriera

Fin da bambina Carmen Russo era certa che un giorno sarebbe diventata un elemento di spicco del mondo dello spettacolo e del jet-set. A soli 14 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Liguria e vince il primo premio a dimostrazione della sua bellezza. Forte del successo ottenuto in questo concorso, la giovane sognò in grande e cercò di diventare Miss Italia, ma le fu impedito a causa della sua età.

Negli anni ’70, Carmen ha creato il personaggio per cui è tuttora conosciuta. Grazie al suo aspetto fisico e alla sua bellezza, diventa nota in breve tempo ballando in alcuni locali notturni. Negli anni ’80, Carmen diventa nota in tutta Italia dopo aver posato nuda per riviste come Playman e Playboy. Negli anni ’80 appare per la prima volta in televisione nelle pubblicità delle caramelle Morositas e Portobello, oltre che in fiction e film.

Il programma televisivo “Drive In” è stato fondamentale per dare una svolta alla sua vita professionale. Carmen è apparsa in una vasta gamma di film, dall’horror al poliziesco alla commedia. Nel corso degli anni ha lavorato con attori come Lino Banfi, Alvaro Vitali e altri. Nel 2000 ha partecipato a “L’isola dei famosi”, un popolare reality show televisivo, con Walter Nudo.

Mentre si dirigeva verso il podio alla fine della settima puntata dello show, Carmen e la sua squadra sono stati interrotti da Giada De Blanck, Fabio Testi e altri VIP. È apparsa anche nella versione spagnola dello stesso programma nel 2006, dove ha avuto la sua rivincita, infatti ha vinto l’edizione. Nel 2008 è apparsa regolarmente a Buona Domenica, programma che va in onda ogni domenica sera su Rai Uno, oltre a condurre il “Carmen Show”, dove si è esibita come sempre.

Marito e Figlia

Enzo Paolo Turchi è un ballerino dagli anni ’80 e dagli anni ’80 ha una relazione con Carmen Russo. Carmen Russo ha dato alla luce la loro figlia Maria nel 2013 attraverso la fecondazione assistita all’età di 54 anni, ed Enzo Paolo Turchi era il padre. Nel 2015 hanno deciso di risposarsi e la piccola Maria li ha incoraggiati a farlo.