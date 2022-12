Sapete chi è Massimiliano Gallo? Età, biografia, moglie, figli e vita privata

Massimiliano Gallo è un interprete napoletano di origine italiana. Nato il 19 giugno 1968, è cresciuto in un ambiente in cui l’arte era fondamentale, essendo figlio di Nunzio Gallo, noto cantante degli anni ’50, e di Bianca Maria, acclamata attrice televisiva e teatrale. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia a cinque anni e, dopo il diploma di scuola media, entra a far parte della Compagnia di Carlo Croccolo. Nel 1988, insieme al fratello Giancarlo, crea la “Compagnia Gallo”.

La famiglia di Massimiliano

Prima abbiamo detto che il padre dell’artista era un noto cantante degli anni ’50, ma Massimiliano, essendo figlio d’arte, ha fatto una scelta diversa. Il percorso che ha scelto lo ha portato dritto nell’universo della recitazione, sia sul palcoscenico che davanti alla macchina da presa. Proprio come sua madre Bianca Maria, che iniziò come attrice di teatro, poi divenne gallerista e infine madre e moglie devota. Sappiamo quindi che ha fatto la sua prima apparizione sui palcoscenici teatrali e che ha partecipato anche ad alcuni musical, l’unica volta che lo abbiamo sentito cantare, affermando le sue doti canore ereditate dal padre. Tuttavia, Massimiliano è noto soprattutto per i suoi ruoli nelle recenti serie televisive, come “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Imma Tataranni”, dove interpreta il marito della protagonista, Vanessa Scalera.

La moglie di Massimiliano Gallo

Chi si interrogava sullo stato di salute dell’attore e cantante napoletano Massimiliano Gallo può ora stare tranquillo, sapendo che è già fidanzato. Sta frequentando una modella brasiliana di nome Shalana Santana, incontrata a una cena tra amici comuni. Massimiliano è stato immediatamente attratto da lei, anche se ha dovuto insistere con lei finché non ha accettato di avere una relazione con lui.

Prima che Massimiliano incontrasse la modella brasiliana Shalana Santana, era sposato con una signora di nome Anna, dalla quale ha avuto una figlia. Allo stesso modo, Shalana ha avuto una relazione con Alessandro Lukacs (ex concorrente del GF) prima di unirsi a Massimiliano. Questo è il motivo per cui la coppia non vive ancora insieme e non si è sposata; vogliono andare avanti a piccoli passi per evitare qualsiasi errore del passato. Shalana è una classica bellezza brasiliana con capelli scuri e occhi marroni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diverse sfilate e servizi fotografici, che le hanno offerto la possibilità di esplorare il mondo: America, Europa e Italia, ultima meta del suo viaggio e luogo in cui ha trovato l’amore. Oltre a essere una modella, è anche un’attrice.

Dal teatro alla televisione e poi al cinema: la carriera di Massimiliano

Nel corso della sua vita, Massimiliano Gallo ha recitato in numerosi film, programmi televisivi e opere teatrali. Sebbene abbia iniziato la sua carriera di attore all’età di 5 anni, diamo un’occhiata ad alcuni dei suoi ruoli più importanti che lo hanno reso famoso. Nel 1998 ha interpretato il ruolo di Nannillo in “Natale in casa Cupiello” e nel 2006 ha lavorato con Vincenzo Salemme in “Bello di papà”. Nel 2008 ha debuttato nel cinema, sempre al fianco di Salemme, in “No problem”, con Sergio Rubini e Giorgio Panariello.

Due anni dopo il suo debutto, è stato visto nel film “Mine vaganti” accanto a Riccardo Scamarcio, e più recentemente è stato protagonista del film di Giuseppe M. Gaudino, “Per amor vostro”, presentato alla 72esima edizione di Venezia. Negli ultimi anni ha recitato nel film del grande Sorrentino, “È stata la mano di Dio”, e nella serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”, con diciotto episodi andati in onda tra il 2017 e il 2021. Attualmente è anche protagonista della serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Infine, lo vedremo presto come protagonista nella prossima serie di De Silva, “Vincenzo Malinconico – Avvocato di successo”.