Sapete chi è Serena Rossi? Età, marito, figli, carriera e vita privata

Biografia

Serena Rossi ha iniziato la sua carriera come vocalist nel 2002 per il musical “C’era una volta… Scugnizzi” creato da Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno successivo è stata scelta per interpretare Carmen Catalano nella celebre fiction Rai “Un posto al sole”. Ha continuato a recitare in questo ruolo per un periodo di tempo fino alla fine del decennio. Grazie alla sua notevole interpretazione, ottiene molta attenzione. Nel 2005 torna in scena come protagonista di Mal’aria, versione napoletana di Romeo e Giulietta scritta e diretta da Bruno Garofalo.

Negli stessi anni recita in diversi programmi televisivi come Rosafuria (2003) di Gianfranco Albano, Salvo D’Acquisto (2003) di Alberto Sironi, Virginia, la monaca di Monza (2004) di Aurelio Grimaldi, La moglie cinese (2006) e Un posto al sole d’estate (2007). Nel 2007 recita anche nel suo primo lungometraggio Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore, opera prima di Salvatore Romano, e vince il premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” nella categoria giovani, che si svolge sotto la guida di Mario Esposito. L’anno successivo ha collaborato alla realizzazione dello stesso evento con lo stesso patron. A novembre ha partecipato all’episodio La vampa d’agosto della serie televisiva Il commissario Montalbano.

Continua a dedicarsi attivamente alla carriera televisiva, apparendo in numerose miniserie come Ho sposato uno sbirro (2010), Eroi per caso (2011) e Dove la trovi una come me? (2011). Queste molteplici apparizioni hanno accresciuto la sua fama e l’hanno portata a ricoprire ruoli in serie di maggior successo, tra cui Che Dio ci aiuti (2011) e R.I.S. Roma – Delitti imperfetti (2010).

Nel 2013 ha fatto parte del cast del film Song’e Napule, diretto dai Manetti Bros. con Giampaolo Morelli come co-protagonista. Successivamente, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie televisiva L’ispettore Coliandro. Nello stesso anno, interpreta Rosetta nella commedia teatrale Rugantino, nuova versione dell’originale con Enrico Brignano. Inoltre, ha prestato la voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, cantando alcune canzoni della colonna sonora insieme a Serena Autieri.

Nel 2014 ha partecipato alla quarta stagione di Tale e quale show, uscendone vincitrice. Nello stesso anno ha prestato la voce al personaggio di Cenerentola nel musical Into the Woods. Nel 2017 ha debuttato come conduttrice di Detto fatto su Rai 2. Due anni dopo, ha interpretato il ruolo di Mia Martini nel biopic Io sono Mia. Nel 2020 è Mina Settembre nell’omonima serie Rai. L’anno successivo recita nel film Diabolik e conduce il programma musicale di prima serata Canzone Segreta su Rai 1. Nel 2022 recita nella miniserie Rai La sposa, con Giorgio Marchesi.