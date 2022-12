Sapete chi è Massimiliano Bruno? Età, moglie, figli, lavoro e vita privata

Massimiliano Bruno è un attore, un regista e un attore molto apprezzato e amato nel mondo dello spettacolo nazionale. Il suo mestiere, che ha intrapreso da giovanissimo, lo ha portato al successo, con la candidatura ai David di Donatello e la vittoria ai Nastri d’Argento. Ma cosa sappiamo di lui? Cerchiamo di capirne di più e di scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Massimiliano Bruno.

Chi è Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno è nato il 4 giugno 1970 a Roma e oggi ha 51 anni. È diventato molto noto per il ruolo di Nando Mastellone nella serie Boris. Nonostante le ricerche sul web, non risulta che abbia una moglie. Tuttavia, ha avuto una compagna di lunga data, Sara Baccarini, attrice e diplomata nel 2009 all’Accademia d’Arte. Massimiliano Bruno ha un figlio, Giovanni, che ha recitato nel film del padre Gli ultimi saranno i primi nel 2011, che è stato anche il debutto di Bruno come regista.

La carriera di Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno ha preso parte a 18 film dal 1998. Per fare qualche esempio, ha recitato in Malchi contro femmine e Genitori contro influencer, uscito in streaming nel 2021. Come regista, ha partecipato al lungometraggio Nessuno mi può giudicare. Questo film è stato candidato al David di Donatello e ha vinto un Nastro d’argento e un Globo d’oro per la migliore commedia.

Il pubblico ha accolto a braccia aperte l’ultimo film di Massimiliano Bruno, intitolato Non ci resta che il crimine. Il film ha un sequel, Ritorno al crimine, che è stato distribuito nel 2019 e nel 2021. Bruno ha un discreto seguito su Instagram, con quasi 26mila follower. I suoi video divertenti sui social media, in cui appare in vari sketch, sono incredibilmente popolari.