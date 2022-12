Sapete chi è Maria Di Biase? età, vita privata, compagno Corrado Nuzzi e biografia

Maria Di Biase ha 48 anni, non è mai stata sposata e non ha figli. Da tempo ha una relazione sentimentale con il suo collaboratore comico Corrado Nuzzo. Si sono incrociati in teatro a Bologna alla fine degli anni Novanta. Maria in quel periodo stava ancora studiando, ma recitava per riempire il tempo, mentre Corrado era fidanzato con Natalino Balasso. I due sono stati presentati da conoscenti comuni, ma è passato un po’ di tempo prima che iniziassero una relazione.

Biografia

Maria Di Biase ha completato gli studi in matematica all’Università di Bologna prima di iniziare la sua carriera di attrice teatrale nel 2004. Nello stesso anno conosce Corrado Nuzzo e i due formano il famoso duo comico “Nuzzo e Di Biase”. La coppia ha lavorato con la Gialappa’s Band e ha partecipato a diversi programmi come Mai dire lunedì e Mai dire Reality, che hanno portato alla loro crescente fama. Nel 2009 hanno debuttato nel film La Matassa di Ficarra e Picone. Maria Di Biase continua a partecipare attivamente al teatro e alla televisione, e sarà una delle partecipanti alla seconda edizione dello show “LOL: Chi ride è fuori” che uscirà il 24 febbraio 2022 su Prime Video.

Corrado Nuzzo età, vita privata

Biografia

Da 15 anni collabora con Maria Di Biase e insieme hanno sviluppato e perfezionato uno stile comico unico ed eccezionale. Come autore e attore, ha lavorato in teatro comico, fiction, radio e televisione. Ha avuto anche un lungo legame con la Gialappa’s Band, Zelig e Quelli che il calcio. Per molto tempo ha fatto parte della trasmissione Black Out di Radio 2 con Enrico Vaime. Collabora inoltre con Maria Di Biase e Mauro Casciari nella trasmissione Numeri Uni. Nel 2011 ha debuttato al cinema in Anche se è amore non si vede di Ficara e Picone. Inoltre, ha preso parte al film Tiramisù diretto e interpretato da Fabio De Luigi. Nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema come regista e sceneggiatore insieme a Maria Di Biase nella commedia on the road Vengo anch’io, prodotta da Trump e distribuita da Medusa.