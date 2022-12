Sapete chi è Daniela Rambaldi figlia di Carlo Rambaldi? Età, marito, figli, padre, biografia

Daniela Rambaldi è originaria di Roma ed è figlia di Carlo Rambaldi, famoso personaggio del mondo degli effetti speciali cinematografici, scomparso nel 2012. Purtroppo non sono disponibili informazioni sulla data esatta della sua nascita e sui dettagli della sua vita sentimentale. Attualmente Daniela risiede a Lamezia Terme con i suoi parenti.

Daniela Rambaldi è imprenditrice e creatrice di moda. Inoltre, ha portato avanti il riconoscimento del lavoro di suo padre Carlo Rambaldi, che è stato un leggendario designer di effetti speciali nell’industria cinematografica. Dopo la morte di Carlo, Daniela, il fratello Victor e la madre Bruna Basso hanno fondato una fondazione in onore del tre volte premio Oscar. Lo scopo della fondazione è quello di proteggere e trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, l’eredità creativa lasciata da Carlo Rambaldi.

Carlo Rambaldi, nato a Vigarano Mainarda il 15 settembre 1925, è stato un importante effettista e performer italiano. Era noto in tutto il mondo per il suo lavoro nel cinema ed era l’unico in grado di incorporare caratteristiche umane in trucchi plastici ed elettromeccanici. Trasferitosi a Los Angeles negli anni ’70, divenne immediatamente l’artista di effetti speciali più importante di Hollywood. La sua straordinaria maestria è stata riconosciuta quando gli sono stati assegnati i premi Oscar per il suo lavoro su King Kong (1976), Alien (1979) e E.T. l’extra-terrestre (1982). Tra gli altri suoi lavori ricordiamo Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), Dune (1984) e Furia, furia primitiva (1988). Purtroppo si è spento il 10 agosto 2012 a Lamezia Terme.