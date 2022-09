Sapete chi è Elenoire Ferruzzi? Età, Grande Fratello Vip, carriera, vita privata, fidanzato

Elenoire Ferruzzi è un’artista transgender di spicco della comunità LGBTQ+. È una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La Ferruzzi è diventata famosa per aver lottato contro i diritti delle persone trans in generale e contro le idee sbagliate che le associano alla prostituzione in particolare.

Si ritiene che Elenoire abbia 40-42 anni. Laureata in lettere, Elenoire ha iniziato a cambiare sesso a 16 anni. È nota per i suoi post su YouTube, per un paio di apparizioni in TV e in discoteche milanesi e per la sua presenza nei campus. Non ci sono molti dati sulla sua vita privata. I pettegolezzi su Elenoire affermano che ha avuto solo un’altra persona importante, un grande amore, di cui però non si conosce l’identità. Al momento non si sa se abbia o meno un compagno. Nel 2016 ha dichiarato a Gay.it di “non essere interessato agli uomini”. Sfoggia unghie lunghe .