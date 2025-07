Mel Gibson a sorpresa in un caseificio del Casertano: “Voglio la vera mozzarella di bufala”

L’attore e regista hollywoodiano Mel Gibson, noto per i suoi celebri film e la sua carriera pluridecennale, ha fatto visita a sorpresa a un caseificio di Casagiove, piccolo comune in provincia di Caserta. L’obiettivo della star era chiaro: assaggiare la rinomata mozzarella di bufala campana, simbolo della tradizione gastronomica locale e prodotto Dop apprezzato in tutto il mondo.





La visita, avvenuta giovedì 10 luglio, è stata documentata sui social dal caseificio Sagliocco, dove Gibson si è recato per gustare il cosiddetto “oro bianco”. In un video pubblicato su Instagram, una delle titolari ha condiviso con clienti e follower la presenza di un ospite d’eccezione. Il filmato mostra l’attore mentre dichiara: “I’m here for the bufala mozzarella”, confermando il motivo della sua visita. Dopo aver pronunciato queste parole, Gibson ha assaggiato un pezzo di mozzarella, rendendo il momento ancora più speciale per i presenti. Il video ha rapidamente guadagnato migliaia di visualizzazioni, like e commenti, attirando l’attenzione del pubblico sui social.

La presenza di Mel Gibson in Italia non è casuale. L’attore è attualmente impegnato nella lavorazione del suo nuovo film da regista, “Resurrection of the Christ”, sequel del controverso “The Passion of the Christ”, uscito nel 2004. Per le riprese del progetto, la star ha scelto diverse location nel Sud Italia, tra cui Matera e Gravina di Puglia, già protagoniste del primo capitolo. Questi luoghi, con i loro paesaggi suggestivi e ricchi di storia, si prestano perfettamente a rappresentare l’atmosfera del film.

La visita al caseificio non è stata solo un momento di relax per l’attore, ma anche un’occasione per celebrare uno dei prodotti più iconici della cucina campana. La mozzarella di bufala, infatti, rappresenta un’eccellenza gastronomica riconosciuta a livello internazionale e simbolo della cultura locale. La scelta di Gibson di condividere l’esperienza sui social ha contribuito a valorizzare ulteriormente questo prodotto, attirando l’attenzione di un pubblico globale.

L’episodio ha ricordato agli italiani un momento particolare della carriera dell’attore: il cameo nella serie animata “I Simpson”. Nell’episodio “Oltre la cantonata”, della undicesima stagione, il personaggio del commissario Winchester esclama: “Guardate, ce sta Mel Gibson!”, una frase che nell’adattamento italiano è stata resa con accento napoletano grazie al doppiaggio di Angelo Maggi. Sebbene si trattasse di una scena immaginaria, la realtà ha superato la finzione quando Gibson è stato realmente avvistato in Campania.

La visita di Mel Gibson ha suscitato grande entusiasmo tra i residenti e gli appassionati di cinema. La sua presenza ha evidenziato il legame tra cultura cinematografica e tradizioni locali, dimostrando come una star internazionale possa apprezzare le eccellenze italiane. Questo incontro inaspettato ha anche offerto al caseificio Sagliocco un’opportunità unica per farsi conoscere oltre i confini regionali.

Oltre al suo interesse per la gastronomia italiana, Gibson sembra particolarmente affascinato dal Sud Italia, che continua a essere una fonte di ispirazione per il suo lavoro cinematografico. Le sue recenti apparizioni in luoghi come Matera e Gravina di Puglia confermano il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano attraverso il cinema.