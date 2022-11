Sapete chi è Eleonora Pratelli moglie Giuseppe Fiorello? Età, vita privata e figli

Giuseppe Fiorello ed Eleonora Pratelli sono sposati da 11 anni. La loro appassionata storia d’amore è iniziata come una conoscenza, poi si è evoluta in una convivenza e si è conclusa con il matrimonio. Hanno due splendidi figli, il cui rapporto con l’attore è particolarmente speciale. Quando è nata mia figlia, avevo il terrore di crescere una figlia perché ero un fidanzato geloso.

Come ha spiegato Beppe Fiorello in “Donna Moderna”, col tempo ha costruito un rapporto di completa fiducia con la donna. In seguito, ha ottenuto lo stesso risultato con l’uomo”, ha detto. Nonostante la moglie sia la madre dei suoi figli, Beppe Fiorello è certo che sia una buona moglie. L’anno scorso, Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello hanno festeggiato dieci anni di matrimonio. Tuttavia, hanno celebrato il loro anniversario serenamente a causa della pandemia di Coronavirus. Lo stesso attore ha ricordato che: “Siamo rimasti a casa, tra di noi, in pace. Avremmo potuto uscire a cena, non era ancora l’ora di chiusura. Tuttavia, con l’aumento delle infezioni, non me la sono sentita”.

Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello

La moglie di Beppe Fiorello, Eleonora Pratelli, non è semplicemente una madre e una moglie, ma anche una nota professionista. Pratelli dirige Suite19, una società specializzata in “celebrity endorsement”. Ha svolto un ruolo importante nel settore delle sponsorizzazioni delle celebrità per molti anni, iniziando come apprendista. La Pratelli si è occupata di molte celebrità di spicco del piccolo schermo, tra cui Beppe Fiorello, da quando si sono incontrati per la prima volta attraverso l’agenzia. È stato il catalizzatore del loro successivo incontro e ha cambiato le loro vite per sempre.