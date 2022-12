Sapete chi è Fabio Adami fidanzato di Alba Parietti

Nel 2022, un manager di nome Fabio Adami è stato visto più volte in atteggiamenti intimi con il personaggio televisivo Alba Parietti. Cosa ha da dire sulla sua carriera e sulla sua relazione con lei? Fabio Adami è nato nel 1967 ed è un rappresentante di Poste Italiane. Si è tenuto lontano dal mondo dello spettacolo e il suo nome è venuto alla luce per la prima volta nel 2022, quando è stato avvistato sul posto di lavoro di Alba Parietti. Fabio Adami non sembra avere un’istruzione formale, così come Alba Parietti.

Fabio Adami: la vita privata

Non si sa quale potesse essere la vita privata di Adami, che ha sempre vissuto la sua vita privata in totale segretezza. Secondo Chi, i due sarebbero stati presentati da amici comuni e la showgirl sarebbe stata indifferente a confermare o smentire la notizia della sua relazione con Adami. Il manager ha un account Instagram sul quale posta spesso foto di sé con i figli (presumibilmente frutto di una precedente relazione, anche se non sono disponibili ulteriori informazioni). Secondo quanto riportato, la showgirl è indifferente a confermare o smentire la notizia della sua relazione con Adami.

Fabio Adami: le curiosità

– Tifa per la Lazio.

– Ama lo sport e in particolare il tennis.