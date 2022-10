Sapete chi è Federico Esposto? Età, causa morte, Misano, origini

Domenica pomeriggio, 2 ottobre 2022, Federico Esposito, pilota motociclistico amatoriale, ha perso la vita durante una gara. L’evento è stato interrotto in segno di rispetto dopo che la tragedia ha sconvolto tutti. Un altro pilota, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Federico Esposito, pilota amatoriale di moto della classe 600, aveva 27 anni quando è stato ucciso nel pomeriggio di domenica 2 ottobre sul circuito di Misano (Rimini) durante il secondo giro della gara di moto della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, che faceva parte del programma della Coppa Italia Velocità. Aveva iniziato a correre con le minimoto all’età di cinque anni, conquistando il suo primo campionato italiano.

Morto durante il Misano World Circuit

In seguito all’incidente, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori, che vedeva oltre 360 piloti impegnati in varie competizioni nazionali, hanno chiuso i battenti in anticipo per rispetto. “Siamo profondamente addolorati dalla notizia del tragico incidente avvenuto durante la gara della classe 600 Pro della Coppa Italia Velocità Moto, che si è svolta al Misano World Circuit domenica 2 ottobre 2022”, hanno dichiarato la Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori. Ecco il comunicato ufficiale: “Domenica 2 ottobre 2022 si è verificato un grave incidente durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro della Coppa Italia Velocità Moto, parte del programma della Coppa Italia Velocità Moto.

Purtroppo, il risultato riflette che un pilota, il romano Federico Esposto, 27 anni, è morto e un altro, Marco Sciutteri, 31 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale di Cesena. Dopo l’incidente, in cui erano presenti oltre 360 piloti in gara in varie competizioni nazionali, l’evento è stato interrotto in segno di rispetto. La FMI, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini ai familiari dei piloti feriti.