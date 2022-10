Sapete chi è Fioretta Mari? Età, marito, figli, incidente, Amici e vita privata

Fioretta Mari, nata Fioretta Manetti il 19 luglio 1942, è sempre stata appassionata del mondo dello spettacolo e della recitazione. Per questo ha voluto diventare attrice. Inizia a lavorare in teatro fin da giovane, collaborando con grandi nomi come Oreste Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renault, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia.

Nel corso della sua carriera ha recitato in numerosi spettacoli teatrali, come Anatra all’arancia, L’avaro, La figlia di Jorio, Tovarich, Il malato immaginario, Parole d’amore parole, La città del mondo, Pasquino e il musical Menopause. In collaborazione con Marisa Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri, ha recitato in musical come Menopause, Pasquino e La città del mondo. Ha girato l’Europa esibendosi in città come Parigi e Londra grazie alla sua interpretazione del musical Menopause. Nel 1970 è apparsa in Aria di continente di Marcello Sartarell, il suo primo ruolo sul piccolo schermo. All’inizio del nuovo secolo si fa conoscere grazie alle sue apparizioni nel talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha ricoperto il ruolo di insegnante.

Sul set del film, l’attrice ha subito un grave incidente che le ha causato un ricovero in ospedale e il coma. Fortunatamente si è ripresa completamente dall’incidente.

Vita privata, marito e figli

Durante una conferenza stampa del 2016, Fioretta Mari ha raccontato quanti anni sono passati da quando lei e l’ex marito Armando De Razza si sono separati. L’attrice ha rivelato che la figlia ha condiviso il proprio dolore a seguito della separazione. Sebbene la professoressa di Amici sia riuscita ad andare avanti dopo il divorzio, all’epoca aveva il cuore spezzato, ora ha un nuovo amante. L’uomo sembra vivere negli Stati Uniti per motivi di lavoro, anche se la sua identità non è stata rivelata.