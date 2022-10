Sapete chi è Umberto Balsamo? Età, moglie, figli, malattia e vita privata

Umberto Balsamo è diventato famoso negli anni ’60 come compositore e cantautore italiano. Scopriamo tutto su di lui. Leggiamo all’interno!

Conosciamo meglio Umberto Balsamo

Umberto Balsamo inizia la sua professione all’inizio degli anni Sessanta, quando decide di seguire la sua ambizione di diventare un musicista professionista. Si trasferisce a Milano, dove fa coppia con il poeta Luciano Beretta, nato in Sicilia. Il loro sodalizio produce brani importanti per cantanti come Orietta Berti e Iva Zanicchi.

Non sono disponibili informazioni sul fatto che Balsamo sia sposato o abbia una compagna, ma sappiamo che ha avuto cinque figli nel corso della sua vita. I motori di ricerca associano la voce malattia al nostro artista Umberto Balsamo. Fortunatamente non ci sono informazioni sostanziali al riguardo. Nel 1979, Umberto Balsamo ha entusiasmato il grande pubblico con Balla, una canzone con il ritmo di una tarantella e un ritornello che è stata cantata da milioni di persone.

Sciolgo le trecce e i cavalli corrono, e le tue gambe eleganti ballano

Un’altra canzone di successo, L’angelo azzurro, fu scritta da Balsamo e Cristiano Malgioglio. Poiché Mina aveva precedentemente rifiutato la canzone, Umberto Balsamo stesso la incise, facendone il suo primo successo. La posizione attuale di Umberto Balsamo è sconosciuta, quindi non possiamo indicarvi dove vive. Il valore della sua eredità musicale e culturale è immenso per la scena musicale italiana.