Sapete chi è Ida? Età, lavoro, ex marito, Uomini e Donne, figlio, Riccardo Guarnieri e Alessandro

Chi è Ida di Uomini e Donne

È nata in Sicilia nel 1982, in una grande famiglia meridionale composta da nove membri. Ida Platano, alta 1,69 cm per 50 kg, è cresciuta a Uomini e Donne. Fromanes e Donne, in particolare, le è stato molto caro da adolescente. All’inizio, all’età di 13 anni, ha fatto i primi tagli di capelli in un salone del quartiere. Poi, a 17 anni, si è trasferita a Brescia, dove ha incontrato il suo fidanzato.

Avvia un salone di bellezza e lavora contemporaneamente come parrucchiera. All’età di 18 anni sposa un uomo con cui ha una relazione a lungo termine. Dopo la fine della relazione intima, Ida ha avuto diverse altre piccole relazioni, tra cui quella che ha portato alla nascita del figlio Samuel. Ha dato alla luce suo figlio Samuel da sola, nonostante il fatto che l’uomo con cui usciva non lo volesse. Ora ha un figlio di dieci anni.

” Avere un figlio è una decisione monumentale. È impegnarsi ad avere per sempre il proprio cuore fuori dal corpo”, ha scritto sui social media e ha dichiarato in alcune interviste. “Ti ho portato sulle mie spalle mentre ti portavo in braccio, per dirti che avrai sempre una mano su cui appoggiarti. I genitori dovrebbero essere affidabili, non perfetti. I bambini dovrebbero essere felici, non renderci felici”, si legge in un’altra foto con lei.

La storia con Riccardo

È stata a lungo una signora del parterre femminile ed è stata spesso al centro dello studio per la sua storia d’amore con Riccardo. I due avevano deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano, ma qualcosa fuori dalle telecamere non è andato come avevano previsto. Litigi continui, incomprensioni, al punto che i due hanno interrotto la frequentazione. E Riccardo è finito di nuovo sotto i riflettori, e di nuovo si è infatuato di Roberta. Ma anche in questo caso la storia sembra essere finita.

Il ritorno in studio

Ida Platano è attualmente impegnata in una tormentata relazione con un altro uomo, Riccardo Guarnieri. Il programma di Maria De Filippi vede protagonisti diversi uomini e donne del trono over, e Riccardo Guarnieri ne fa sicuramente parte. Ha conosciuto e si è innamorato di Ida Platano, la donna bresciana di Maria De Filippi che ora frequenta un altro uomo. La loro relazione è stata caratterizzata da molti alti e bassi, oltre che da gelosia e distanza. Ora che Riccardo è tornato nella serie, tornerà? O la storia che viene raccontata dai presupposti sarà diversa?

Dopo diverse delusioni, prima con Riccardo, poi con Marcello e Diego, Ida è pronta a tornare in gioco. Non solo a Uomini e Donne, ma anche con Alessandro Vicinanza, un salernitano di 39 anni che lavora in un’azienda di famiglia. Se prima lavorava come contabile, ora si occupa di economia. Lui e Ida si frequentano da settimane, anche se ci sono stati numerosi litigi e mancanze. Da un lato la gelosia di lei, dall’altro gli stili di vita diversificati e il desiderio di Alessandro di rimanere a Salerno e di non trasferirsi in futuro a Brescia. Riusciranno a trovare un terreno comune? No, non ci riusciranno.

La nuova frequentazione

Ida ha chiuso la storia con Riccardo, si è messa in gioco. E ha deciso di conoscere due nuovi cavalieri. Loro si chiamano Claudio, un 38enne napoletano, e Giuseppe. Con uno dei due nascerà un rapporto? In realtà no perché Ida ha deciso di dare un’altra possibilità ad Alessandro, che si è dichiarato per lei.