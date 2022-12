Sapete chi è Manila Nazzaro? Età biografia, marito o compagno, figli e vita privata

Manila Nazzaro è una conduttrice radiofonica e speaker di successo. Come è iniziata la sua carriera? Tutto è iniziato quando è stata incoronata Miss Italia nel 2011.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia che nel suo percorso artistico ha deciso di intraprendere anche la carriera di attrice, è conduttrice televisiva, radiofonica e mamma di professione. Capelli biondi e occhi chiari, è sempre stata apprezzata sia per la sua bellezza che per la bravura che ha dimostrato. Oltre alla sua bellezza, ha dimostrato anche la sua bravura, ed è per questo che stiamo imparando a conoscerla meglio.

Chi è Manila Nazzaro (e dove vive)

La conduttrice televisiva Manila Nazzaro è nata nel 1977 ed è nata sotto il segno della Bilancia a Foggia, in Puglia, il 10 ottobre. Fin da piccola ha sempre avuto il desiderio di fare spettacolo, anche se prima di diventare conduttrice televisiva ha mosso i primi passi come modella. Nel 1999, Nazzaro ha vinto anche la fascia e la corona di Miss Italia e da lì le si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. La Nazzaro ha sempre avuto una passione per il teatro e per tre anni ha recitato in diversi spettacoli.

Oltre a essere una delle protagoniste de Il Bagaglino, la Nazzaro era anche una delle preferite della “Pasticceria” di Pippo Franco. È stata conduttrice di diversi programmi televisivi e radiofonici, tra cui RTL 102.5, impegno che ha messo in pausa solo quando si è trasferita nella casa del GF Vip nel 2021. Al GF Vip era simpatica e amata, protagonista di siparietti come la lite con Soleil Sorge e la fase finale di 180 giorni. Alla fine sono tornate amiche.

La vita privata di Manila Nazzaro

Il suo primo amore è stato il calciatore Francesco Cozza. Si sono conosciuti nel 2001 e dopo quattro anni hanno deciso di sposarsi. Dodici anni dopo, dopo che Francesco e la moglie hanno divorziato nel 2017, hanno accettato di tornare insieme. Anche i loro figli, Francesco Pio e Nicolas, sono loro. Nel 2020 ha rivelato che il marito ha un’altra famiglia. Sui social media, Manila pubblica molte foto che riguardano sia la sua vita professionale che quella privata. Dal 2017 ha trovato la felicità con Lorenzo Amoruso. Nel dicembre 2020 ha perso il bambino che aspettava dal suo compagno Lorenzo. “Abbiamo avuto l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, chiaro, ma che ha anche creato una ferita profonda quando, poche settimane fa, abbiamo perso il nostro bambino”, ha scritto.

Chi è il compagno di Manila Lazzaro, Lorenzo Amoruso?

Lorenzo Amoruso è nato a Bari il 28 giugno del 1971 sotto il segno del Cancro ed è un ex calciatore, con esperienza non solo in Italia ma anche all’estero (Amoruso è stato il primo calciatore cattolico della storia dei Glasgow Rangers, storico club scozzese). L’uomo è riuscito a far ricredere Manila sull’amore dopo la delusione dovuta al matrimonio con Francesco Cozza. Insieme hanno partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island, superando insieme tutti gli ostacoli nel loro rapporto e confermando il loro amore.

Curiosità su Manila Nazzaro

Se non avesse vinto Miss Italia, avrebbe fatto il medico, visto che era iscritta alla facoltà di medicina. Ha ammesso di essersi rifatta il seno. A causa del morbo di Basedow ha dovuto farsi asportare la tiroide. Ha partecipato al programma Miss Italia 2021 prima di essere ammessa al GF VIP 2021, in cui ha avuto un’antipatia (reciproca) con Caterina Balivo. Ha dichiarato: “Non ho detto che Caterina Balivo è una persona terribile o cattiva, ma ho detto che in 22 anni non ho mai cantato alcun calore nei suoi confronti. L’ho ammirata come presentatrice, ma ho provato astio nei suoi confronti per il fatto che non solo ha vinto, ma l’ha fatto con verve e vigore. Sono fermamente convinta che sia imperdonabile criticare qualcuno che ha vinto il titolo”… Ha continuato: “Sento fortemente che è inspiegabile criticare qualcuno che ha fatto bene nella competizione. Ha vinto, anche se è arrivata terza, ha lavorato di più”.

È sana e non consuma alcolici né fuma sigarette, ma pratica molti sport per mantenersi in forma. Preferisce mangiare cibi biologici e ama le tisane. Dove risiede Manila Nazzaro? A Roma, come già dichiarato a Temptation Island. Nonostante il caso di omonimia, il padre di Manila non è Gianni Nazzaro. Si chiama invece Gianmarco Nazzaro. L’attrice ha più volte dichiarato di essere stata vittima di bullismo da bambina. “Quando qualcuno mi prendeva in giro, mia madre mi diceva: “Ricordati che più ti prendono in giro, più ti rendono forte. Non si rendono conto che i tuoi difetti saranno i tuoi vantaggi’. Ero un bambino, quindi non capivo, ma sembrava che stesse cercando di dirmi: “Guarda, hai imparato a resistere a queste aggressioni da bambino. Ora ti prendono in giro per una benda sull’occhio, ma in futuro potrebbe essere qualcos’altro”, ha detto.