Vi ricordiamo chi è Cristina Rivetti ex moglie di Shel Shapiro? Età, carriera, vita privata, figli

Shel Shapiro e Cristina Rivetti sono entrambi noti cantanti. Si sono sposati per soli cinque anni e hanno avuto due figli. Secondo quanto riportato, il matrimonio è durato solo cinque anni ed è stato pieno di infedeltà. Il cantante è noto per essere stato il frontman di gruppi rock. Senza dubbio è stato un uomo fortunato in amore perché ha avuto molte donne, ma Cristina Rivetti è stata l’unica con cui ha fatto sul serio. Durante la cerimonia, Shel sposò Cristina. La loro storia fu molto tumultuosa e appassionata.

Cristina Rivetti, chi è la moglie di Shel Shapiro

Sebbene non si sappia dove sia nata o quando sia entrata nella vita di Shel, sappiamo che Cristina è morta in seguito a una violenta aggressione subita dalla prima moglie di Shel. La coppia si era sposata nel 1992 e, dopo il divorzio nel 1997, Shel avrebbe sofferto di depressione e disperazione. Secondo il suo stesso racconto, durante la separazione era particolarmente abbattuto e depresso.

Per questo motivo decideva di allontanarsi dalla scena prima di tornare, anche se con grande difficoltà. Riconquistò la serenità perduta diversi anni dopo averla persa. Di Cristina sappiamo molto poco, ma sappiamo per certo che ha avuto due figli, i gemelli Pietro e Ginevra. I due hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro relazione nel 1997.

Curiosità

Un pò di tempo fa pare che sia stato Shapiro a confessare di aver tanto sofferto per il distacco sia da Mariolina che da Cristina.“Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate.Ad ogni modo, sembra proprio che Cristina sia stata da sempre molto riservata e per questo motivo eviterebbe di lasciare tracce sul web. Non è presente sui social e nemmeno sul lavoro sono disponibili dei dettagli. Sembra proprio che abbia deciso di rimanere anonima, focalizzando la sua attenzione per lo più sulla sua famiglia, sul crescere i figli nella massima serenità. Una cosa sembra essere certa, ovvero che i due si sono tanto amati e che conservano un bel ricordo l’uno dell’altro.