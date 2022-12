Sapete chi sono Malindi, Pietro e Ginevra i figli di Shel Shapiro

Shel Shapiro, chi sono i suoi figli?

L’ex leader e fondatore dei Rokes ha dovuto affrontare molte questioni complicate nel corso della sua vita. Sembra che nel corso della sua vita abbia dovuto affrontare situazioni piuttosto dure e complicate, essendo stato il marito di Maria Lina Carreri, che si è suicidata. Ha avuto anche il piacere di diventare padre per tre volte. I suoi tre figli sono Malindi, Pietro e Ginnyve, nati da due matrimoni diversi. Dal primo matrimonio è nata nel 1978 la figlia Malindi Michelle, dalla quale la madre non ha avuto altri figli dopo i 14 anni. In seguito, ha sposato Cristina Rivetti con la quale ha avuto altri due figli, Ginny e Gianvito. Sono stati i suoi figli a dargli la forza di sopportare i momenti difficili.

Se vi dicessi il simbolo del beat italiano, The Rokes e “Ma qual è la nostra colpa”, a chi pensereste? Ovviamente la cantante italiana Shel Shapiro. Ripercorriamo un po’ la sua vita, soffermandoci su un evento che ha stravolto la sua vita.

Shel Shapiro: la sua grande carriera

Norman David Shel Shapiro è il nome registrato di shel shapiro, nato nell’agosto del 1943 a Londra e famoso produttore discografico, cantautore e attore naturalizzato inglese italiano. Era anche il leader di El los rockeros . La sua famiglia era ebrea di origine russa e la sua carriera professionale iniziò con il debutto del gruppo Shel Carson Combo nel 1963.

Successivamente cambiano nome in The Rokes e saliranno sul palco con Rita Pavón nello spettacolo Gian Burrasca. Il successo della band sarà incredibile per tutti gli anni sessanta, ma nel 1970 il gruppo si scioglie. Shel Shapiro, però, non abbandona il mondo della musica e continuerà con la sua carriera da solista.

Possiamo dire che la cantante ha scritto la storia della musica italiana, non solo per le sue creazioni di gruppo e da solista, ma anche per la scrittura e i testi di canzoni di noti artisti italiani. Mentre la sua carriera è sempre stata eccezionale, lo stesso non si può dire della sua. vita privata. Un evento in particolare sconvolgerà la sua vita: il suicidio della prima moglie.

Shel Shapiro e il dramma della morte di Mariolina, la sua prima moglie

María Lina Carrera o meglio conosciuta come Mariolina, era un’ex modella e Miss Cinema (1962) che, nel 1969, sposò il suo amato Shel Shapiro. Il loro amore è stato unico e indissolubile, è diventato un modello per milioni di coppie.

Dal loro matrimonio nasce la loro unica figlia. malindi michelle e se tutto sembrava filare liscio, il cantante si è trovato ad affrontare un dramma che gli ha stravolto la vita. Il 3 novembre 1992 Mariolina si chiuse in macchina nel garage di casa sua e con i gas che uscivano dal tubo di scappamento si tolse la vita .

Un gesto così estremo e drammatico che ha portato Shel Shapiro e sua figlia a precipitare in un buio totale da cui lottavano per uscire. Il cantante londinese ha più volte affermato di sentirsi profondamente in colpa quanto commesso dalla moglie, dal momento che non ha mai compreso il disagio che lo aveva invaso. Sebbene non siano chiari i motivi del gesto, Shapiro ha sempre ipotizzato di essere stata colpita da una depressione così profonda da non darle la forza di continuare.

Nel 1998 anche Shapiro cadde in una profonda depressione , dalla quale riuscì ad uscire solo grazie all’amore degli amici e della figlia Malindi Michelle.