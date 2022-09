Sapete chi è il fratello di Sonia Bruganelli? Sposato con Claudia Ruggeri

Sonia Bruganelli, attualmente showgirl del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha un fratello. Lo sapevate? Il fratello di Sonia è sposato con una celebrità, una donna molto famosa. Non indovinereste mai di chi si tratta.

Sonia Bruganelli, nota come moglie del conduttore italiano Paolo Bonolis, ha una passione per la televisione. Ha partecipato come opinionista al Grande Fratello Vip e la gente sta imparando a conoscerla meglio. La carriera di Sonia è iniziata nel mondo della moda, come modella. Ha lanciato diversi marchi di abbigliamento. Di recente, l’attività principale di Sonia è la gestione di un’agenzia di casting di successo che sta riscuotendo un notevole successo sui social media: la SDL. È insieme a Paolo Bonolis dal 1997 e hanno creato una splendida famiglia con i loro tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Chi sono il fratello di Sonia Bruganelli e sua moglie

Marco Bruganelli è un imprenditore e, sebbene la sua vita e il suo lavoro non abbia apparentemente alcun legame con la televisione, sembra che Marco abbia trovato la sua nicchia dietro le quinte degli studi Mediaset. Sì, perché sembra che Marco sia impegnato proprio dietro le quinte del programmato condotto su Canale 5 dal coro Paolo Bonolis, Avanti un altro!

Il fratello di Sonia Bruganelli non è una persona molto social, per cui non è possibile reperire i suoi account ufficiali. Tutte le cose che sappiamo di lui e le informazioni con relative foto che si possono raccogliere sul suo conto vengono dallo stesso profilo di Sonia Bruganelli. La moglie di Marco Bruganelli è invece più famosa del marito ed è un personaggio molto amato, oltre che una donna davvero bellissima. Sapreste dire di chi si tratta?

E’ proprio lei Claudia Ruggeri: conosciuta in particolare come ‘Miss Claudia‘ in Avanti un Altro. La storia d’amore tra Claudia e Marco ha avuto inizio alcuni anni fa, si sono conosciuti infatti nel 2004. Sapete?

Galeotto fu Paolo Bonolis e il programma che lui conduceva nel 2004, a quel tempo era in Rai ed era al timone di Domenica In. E’ stato subito amore a prima vista! Dopo un fidanzamento durato 10 anni sono poi convolati a nozze nel 2016.