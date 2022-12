Sapete chi è il Principe Harry

Il principe Harry, nome completo Henry Charles Albert David, è il fratello minore dell’erede al trono britannico, il principe William. Nato il 15 settembre 1984, Harry è il secondogenito del principe Carlo e della defunta principessa Diana. Il principe Harry è un membro di spicco della famiglia reale britannica ed è uno dei membri più amati da tutti.

Harry ha servito nell’esercito britannico, dove ha trascorso due tour di servizio in Afghanistan. Durante il suo servizio, ha rischiato la vita più volte per salvare i suoi commilitoni e protetto più di 300 soldati. Dopo il suo servizio, è stato nominato capitano della Guardia di Sua Maestà e ha partecipato a molti altri eventi di beneficenza come rappresentante della famiglia reale.

Oltre a essere un eroe militare, Harry è famoso per la sua generosità e la sua passione per la beneficenza. Ha fondato la Fondazione Sentebale per aiutare i bambini africani che vivono con l’HIV e l’AIDS. Inoltre, è stato un grande sostenitore dei veterani militari e ha contribuito a raccogliere fondi per organizzazioni come Invictus Games e Walking With The Wounded.

Harry è stato anche molto attivo nella sua vita personale. Nel 2018, ha sposato l’attrice americana Meghan Markle. La loro unione ha portato una ventata di freschezza nella famiglia reale britannica e ha portato una nuova vita alla famiglia reale. Insieme, Harry e Meghan hanno fondato l’archeprensato Sussex, che ha una missione per sostenere iniziative benefiche e sostenere cause umanitarie.

In breve, il principe Harry è un grande esempio di devozione alla sua famiglia e al suo paese. La sua generosità e la sua dedizione alla beneficenza sono una grande ispirazione per tutti. È un eroe per i britannici e un modello di eccellenza per i giovani. Nonostante la tragica perdita di sua madre, Lady Diana, Harry continua a portare avanti la sua missione di amore e compassione, rendendo orgogliosa la sua famiglia reale.