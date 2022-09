Sapete chi è Letizia moglie di Federico Fashion Style: la coppia ha figli?

Lo stilista Federico Fashion Style ha dichiarato di essere ricorso all’inseminazione artificiale e di aver fatto molti sacrifici per avere sua figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017. “Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette”, ha dichiarato il signor Fashion style. “La domenica mi occupo della contabilità o seguo alcuni clienti nei salotti televisivi del pomeriggio”. Ha aggiunto che la parte più difficile è stare lontano da sua figlia.

Ma chi è Letizia, la moglie di Federico Fashion Style?

Letizia, moglie di Federico, è originaria di Anzio, dove è nata il 30 settembre 1990. Ha studiato moda all’Istituto “Colonna-Gatti” di Nettuno e ha iniziato a frequentare Federico all’età di 17 anni. Il fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 2013 e nel 2016 è iniziato la convivenza. Una curiosità è che la madrina del loro bambino è Valeria Marini – oggi grande amica di Federico, ma anche sua prima cliente vip – anche se Letizia è riservata su Instagram e non posta spesso foto di sé.

La sua linea di abbigliamento

Letizia è una persona dinamica e sempre in movimento, ha creato una sua linea di abbigliamento Sophiemaelle shop che sponsorizza anche tramite i suoi canali social:

“Ho imparato a prendermi del tempo per me però cerco di lasciare la bimba il meno tempo possibile. Cerco di essere il più presente possibile.. Nel lavoro Federico è molto preciso e schematico, quindi riesce bene, ce la fa. Lui non potrebbe stare senza fare capelli, anche in vacanza trova il modo di fare i capelli a qualcuno. Lui ha una grande passione, non lavora per soldi, è vero che guadagna bene però lo fa per amore. Lui ha iniziato a 15 anni, per dire.”

La moglie del noto parrucchiere Federico Porcu gestisce oggi un negozio di moda online molto apprezzato per la sua selezione di abiti e accessori. Questo lavoro a tempo pieno le permette di continuare a sostenere il marito nelle sue mansioni manageriali presso i saloni di parrucchieri della. I fan di Federico Fashion Style hanno parlato più volte dell’orientamento sessuale della coppia, ma Porcu ha sempre risposto in modo piuttosto schietto: “Se ti vesti in un certo modo o sei un parrucchiere e uno stilista, non sei necessariamente gay”.