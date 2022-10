Sapete chi è Marco Bellavia il concorrente che ha abbandonato il GfVip: lavoro, carriera, figli e moglie o compagna

Prima di diventare mental coach, allenatore mentale e conduttore televisivo, Marco Bellavia è stato attore e conduttore televisivo a Milano. Marco Bellavia è uno dei concorrenti ufficiali del Gf Vip 2022, avendo lasciato la casa il 1° ottobre di sua spontanea volontà. È noto soprattutto per aver interpretato Steve nella serie su Licia. Bim bum bam è stata trasmessa dal 1990 al 2001 e lui ne è stato il conduttore.

Chi è Marco Bellavia?

Nome : Marco Bellavia

: Marco Bellavia Età: 57 anni

57 anni Dat a di nascita: 9 dicembre 1964

9 dicembre 1964 Luogo di nascita : Milano

: Milano Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : Attore, conduttore televisivo, imprenditore e mental coach

: Attore, conduttore televisivo, imprenditore e mental coach Peso: 55 Kg

55 Kg Altezza: 172 cm

172 cm Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @bellaviamarco

Biografia

Marco Bellavia è nato il 9 dicembre 1964 a Milano. Dopo la maturità, si iscrive alla Facoltà di Scienze Geologiche di Milano, dove studia e si esercita come modello. Nel 1986 inizia a lavorare in una serie di programmi televisivi, tra cui Love Me Licia e Arriva Cristina; grazie alla sua popolarità, nel 1990 Marco Bellavia diventa il conduttore di Bim bum bam, un popolare programma per bambini, dove rimane fino al 2001. Nel 2001 è stato selezionato per partecipare a Forum, programma condotto da Rita Dalla Chiesa, e nel 2002 è stato testimonial di Stranamore. Tra il 1992 e il 1995 Marco Bellavia è stato legato a Paola Barale, dopodiché ha conosciuto Elena, che non fa parte del mondo dello spettacolo, da cui ha avuto un figlio di nome Filippo nel 2007. Marco Bellavia torna in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Lavoro e carriera

Marco Bellavia ha iniziato la sua carriera di attore negli anni ’80 come modello. Steve era il suo personaggio nella serie Love Me Licia del 1986, dove interpretava Licia. Grazie a questo ruolo, ha partecipato a tutte le serie che ruotano intorno a lei. Marco Bellavia viene scelto come conduttore di Bim bum bam (condotto anche da Paolo Bonolis), noto programma per bambini dal 1990 al 2001. In questi anni Marco di cimenta anche come creatore: nel 1996 crea la sitcom The Snow Patrol. Marco Bellavia entra a far parte di Forum nel 2001 e nel 2002 è inviato di Stranamore. Dopo questi lavori, Marco Bellavia si allontana dalla televisione generalista per partecipare alla trasmissione Snow Food (Gambero Rosso Channel) e collabora con Canale Italia (2009). Attualmente, Marco è mental coach e imprenditore. Nel 2010, mental coach e pubblicitario, ha fondato una società di pubblicità.

Figlio

Marco Bellavia è un solo figlio di nome Filippo, nato nel 2007, di cui è molto orgoglioso.

Marco Bellavia è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ha subito mostrato interesse per Pamela Prati: ha detto a Viponti di voler stare con lei solo dopo averle fatto un complimento esplicito. Era in cerca di una compagna? Durante la puntata iniziale del GF, viene svelato come Marco Bellavia abbia tentato di contattare Pamela Prati su Instagram negli anni precedenti senza che lei rispondesse. Nella seconda settimana, Marco finisce in nomination: lancia il reality del GF VIP in una posizione scomoda, visto che la maggior parte dei concorrenti sembra non apprezzarlo. L’interesse di Marco per Pamela Prati viene discusso da detrattori e non, con voci che si rincorrono. Nella quarta puntata, Marco Bellavia va in nomination e ottiene l’opposizione di quasi tutta la casa, che lo accusa di non saper parlare e di essere emotivamente fragile.