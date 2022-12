Sapete chi è Margherita Velardi mamma di Pierpaolo Pretelli

Conosciamo Margherita Velardi e suo figlio Pierpaolo Pretelli, già noto come velino Pierpaolo Pretelli.

Cosa c’è da sapere su Margherita Velardi, la madre di Pierpaolo Pretelli finita nell’occhio del ciclone sui social media per alcune sue dichiarazioni sulla sua vita privata? Dall’amore per il nipote Leonardo all’importante legame con i figli, scopriamo cosa c’è da sapere su Margherita Velardi, la madre di Pierpaola Pretelli.

Chi è Margherita Velardi

Lo stato civile di Margherita Velardi non è chiaro. Non si sa nemmeno che lavoro faccia e quando sia nata, ma è certo che (proprio come il marito) ama dedicare tutto il suo tempo e le sue attenzioni ai due figli, Giulio e Pierpaolo. Come ha più volte ricordato la conduttrice del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci, la donna ha ammesso di preferire il loro legame a quello successivo tra Pierpaolo Abbruzzese e Giulia Salemi. I genitori di Pierpaolo Abbruzzese, tuttavia, si sarebbero gradualmente rilassati e avrebbero accettato Pierlo Salemi come membro della famiglia, secondo la madre.

Margherita Velardi: la vita privata

Ha due figli, Pierpaolo e Giulio Pretelli, ed è stata sposata con Bruno Velardi fino al 2017. Nello stesso anno ha dato alla luce Leonardo, il figlio avuto dall’amore con Ariadna Romero. Nel 2021, il figlio Giulio e la fidanzata Alessia Pellegrino hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Margherita Velardi e l’ex moglie di Briatore si sono scritte in passato sui social media e hanno ripreso a farlo. La mamma di Pierpaolo ama stare con la sua famiglia e soprattutto con il nipotino Leonardo. Fin da quando i suoi figli erano piccoli si è offerta di aiutare le persone bisognose. Lei e Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo, sono sempre state vicine.