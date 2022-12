Sapete chi è Rudy Zerbi? Età, moglie, compagna, figli e una notizia shock

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul produttore musicale e coach di Amici, Rudy Zerbi: 3 padri, 4 figli, e…l’amore per la musica.

Coach di Amici su Canale 5 e uno dei giudici di Tu Si Si que Vales, Rudy Zerbi (Rodolfo) è un noto produttore musicale. È apparso anche in televisione come giudice. Amici, che ha sede a Milano, è un reality show che unisce amicizia e amore per creare una delle più grandi truffe italiane. In una dedica ai suoi figli, il padre di Amici ha scritto: “Stare insieme, amarsi così tanto, è il regalo più grande che la vita potesse farmi”. “Affascinante e severo in Tu Si Si que Vales, Rudy ha fatto brillare il lato dolce dell’essere insegnante. Allo stesso tempo, è molto severo e un grande appassionato di cibo, quindi non sembra adattarsi bene allo show. Su Instagram è divertente, ma in TV è severo! Scopritelo ancora meglio!

Chi è Rudy Zerbi: la scheda

Nome e cognome: Rudy Zerbi

Data e luogo di nascita: 3 febbraio 1969, Lodi

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Conduttore, speaker, discografico

Compagna: Maria Soledad Temporini

Figli: Luca Zerbi, Leo Zerbi, Edoardo Zerbi, Tommaso Zerbi

Genitori: Davide Mengacci, Luciana Coi

Fratelli: Guido Mengacci, Matteo Mengacci

Social: Instagram, Facebook

Rudy Zerbi, la biografia

Quando sua madre, Davide Mengacci, gli ha confessato di essere sposata con Giorgio Ciana, il secondo marito del suo primo marito, Roberto Zerbi, Rudy Zerbi è rimasto scioccato. Ma una volta superata la cosa, volle conoscerlo. Mara Carfagna, all’epoca collega di Mengacci, è stata determinante nel creare il collegamento. “Ero molto sconvolto, ma volevo conoscerlo”, ha raccontato Zerbi a Vanity Fair. Il primo marito di sua madre, Roberto Zerba, non era un padre facile da crescere: Giorgio Ciana, Roberto Zerbi e Davide Mengacci. “Io vivevo a Santa Margherita Ligure e lui a Milano, quindi non ci vedevamo spesso”, ha raccontato il produttore a Vanity Fair.

Curiosità su Rudy Zerbi

Nel 2012 ha chiuso il suo account Twitter dopo aver ricevuto numerose minacce di morte, che lo hanno fatto preoccupare molto: “Nel 2012 ho chiuso l’account a causa di una minaccia di morte scritta su Twitter nei confronti dei miei figli, che poi è stata recapitata anche a casa della mia ex moglie. Ero spaventato: col senno di poi, non avrei dovuto cancellarmi. Mentre ero fuori, mi sono reso conto di quanto mi mancasse”, ha detto. Da bambino aveva folti capelli rosso rame.

È molto affezionato a Jovanotti, uno degli artisti con cui vorrebbe collaborare e uno dei suoi migliori amici. È molto legato anche a Mara Maionchi, a cui ha suggerito di andare in TV a X Factor. Insieme hanno scritto un libro, un manuale per realizzare i propri sogni: Se non fai errori, non saprai mai cosa ti perdi: Se non fai errori, non saprai mai cosa ti stai perdendo. Vorrebbe aprire la migliore gelateria del mondo: “E lo farò”, ha confermato a Vanity Fair. Leo Maionchi, quando sente la storia alla radio, chiede alla madre di cercarla, cercando di capire come sia arrivata lì. Non si sa con certezza dove viva Rudy Zerbi, ma si può ipotizzare che sia a Milano per via del suo lavoro. Non si sa quale sia il suo reddito netto.

Ruzy Zerbi: moglie, figli e vita privata

Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi. Non è chiaro se siano sposati, ma l’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporin; la coppia ha un bambino. Il suo figlio più piccolo, Leo, è nato prematuro e ha rischiato di morire. “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”, ha raccontato con un post su Instagram l’insegnante di Amici, a tre anni di distanza dalla nascita del piccolo. L’epilogo di questa vicenda, per fortuna, è stato positivo, con la famiglia che non è mai stata più unita.

Chi è la compagna di Rudy Zerbi, Maria Soledad Temporini?

Nonostante sia la terza compagna di Rudy Zerbi, Maria Soledad Temporini è ancora relativamente giovane. Non si sa quasi nulla di lei, compresa la data di nascita. Non è presente sui social media e tiene alla sua privacy il più possibile.