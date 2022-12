Sapete chi è è Giulio Pretelli il fratello di Pierpaolo Pretelli

Giulio Pretelli, come il fratello maggiore Pierpaolo, spera di partecipare a un programma televisivo.

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei protagonisti della casa del Grande Fratello Vip nella quinta edizione. Nel reality, il velino di Striscia la Notizia è entrato il primo giorno ed è uscito l’ultimo, arrivando secondo a Tommaso Zorzi. Poiché forniva agli ospiti dei talk show televisivi materiale su cui scrivere e discutere, le relazioni di Pierpaello Pretelli con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono state uno dei maggiori segreti spiati della Casa. Inizialmente, sembrava avere un legame speciale con Elisabetta, che lo portò a incontrare Giulia. Tuttavia, era convinto che non ci fossero i presupposti per una storia d’amore, salvo poi cambiare idea. Guardate chi è.

Giulio Pretelli: biografia e carriera

Il 23 febbraio 1997 nasce in Basilicata un bambino che ha le stesse aspirazioni del fratello Pierpaolo. Anche lui sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. La sua reputazione era spesso oggetto di pettegolezzi, perché veniva spesso invitato a commentare le storie d’amore in corso, anche se a volte mancava. Arriva a Roma più tardi di Pierpaolo. Questa distanza lo fece soffrire molto. In stato anoressico, perse più di 20 chili in un mese e solo con il sostegno di Pierpa riuscì a riprendersi. Ha sofferto di anoressia per circa due mesi e mezzo, finché non ha trovato il modo di riprendersi. Alla fine si è ripreso grazie al suo amore.

Giulio Pretelli: la vita privata

Ha un account Instagram privato, il che è strano viste le sue ambizioni professionali. Attualmente lavora alle Palmerie Parioli, un ristorante fusion romano-asiatico. Non sappiamo se abbia o meno una storia d’amore in corso e quanto valga il suo patrimonio. Durante il GF Vip ha dichiarato di essersi sentito con Elisabetta e che la showgirl si è sentita ferita dalla foto scattata dal fratello, in un’intervista ha detto di provare piacere a stare davanti alle telecamere: “È un’emozione che mi rende felicissimo. Perché dovrei privarmene? Non faccio male a nessuno, dai”.