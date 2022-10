Sapete chi è Mauro Repetto? Età, carriera, moglie, figli, 883 e Max Pezzali

Mauro Repetto è uno dei due artistiche, negli anni ’90, hanno dato vita agli 883, una delle band pioniere dell’intrattenimento italiano. Scopriamo perché un artista che ha lasciato prematuramente la musica.

Chi è Mauro Repetto

Mauro Repetto è nato il 26 dicembre 1968 a Genova. A Pavia ha frequentato da bambino il liceo scientifico Copernico. Qui incontra Max Pezzali, che lo rifiuta. I due diventano compagni di banco e iniziano presto a comporre canzoni. Nel 1989 Cecchetto, un talent scout, nota Pezzali a uno spettacolo di Jovanotti e lo mette sotto contratto.

Il sodalizio Pezzali-Repetto forma gli 883, che lanciano Pezzali nel mondo della musica. Per la prima volta al Festival di Castrocaro eseguono Non me la menare, ma è Hanno ucciso l’Uomo ragno: Repetto, coautore di molte canzoni di successo, a renderli davvero famosi. Repetto, tuttavia, aveva difficoltà a trovare il suo posto sul palco nelle esibizioni dal vivo. Mentre Max era, di fatto, il cantante del gruppo, si limitava a stare seduto e a ballare, suscitando l’umorismo della stampa.

Nel 1993, Nord Sud Ovest Est vende il doppio del primo album del gruppo. Dopo il lavoro di remix del 1994, che riproponeva i successi del gruppo in chiave dance, Repetto si allontana da Pezzali. Dopo l’apparizione al Roxy Bar di Red Ronnie nel gennaio 1994, Repetto si congeda dal gruppo. Si reca quindi negli Stati Uniti nel tentativo di conquistare Brandy, una modella che adora. Riuscì presto a incontrarla, ma non fece breccia nel suo cuore.

ZuccheroFilatoNero, film del 1995 di cui ha composto la colonna sonora, è stato un fallimento commerciale e di critica. Di conseguenza, è stato costretto a tornare in Italia, dove ha tentato di diventare un produttore cinematografico a New York. ZuccheroFilatoNero viene prodotto nel 1995 come colonna sonora del suo film. Nel 1995 si trasferisce in Francia per inseguire il suo sogno di lavorare nuovamente nel cinema, ma l’album è un fallimento commerciale e di critica. Dopo qualche tempo viene assunto come animatore a Disneyland Paris. Dopo aver attirato l’attenzione di un responsabile delle risorse umane, è stato promosso a produttore e manager di eventi speciali. Dopo aver lavorato alla commedia teatrale The Personal Coach, nel 2012 è riuscito a tornare nel mondo della musica, collaborando come corista al singolo Sempre noi di Pezzali e J-Ax.

Scrive poi con il vecchio amico Max alcuni brani dell’album Max 20, in particolare Il presidente di tutto il mondo e Welcome Mr. President. Cosa fa oggi Mauro Repetto? Continua la propria carriera ai margini del mondo dello spettacolo, sempre legato all’amico Pezzali da un grande affetto. E secondo alcune voci potrebbe presto riunirsi proprio con Max per ridare vita, almeno per una sera, agli 883.

La vita privata di Mauro Repetto: moglie e figli

Mauro Repetto e la sua consorte, Joséphine, hanno costituito la società di design Manjiaca nel 2004. Oltre a fondare l’azienda, hanno avuto anche due figli. Pare che il padre di Repetto non sia stato contento di vederlo lasciare gli 883, perché non gli ha detto: “Alla faccia dell’Uomo Ragno, hai ucciso la gallina dalle uova d’oro”. Ha una laurea in lettere. Mauro Repetto non ha un account Instagram ufficiale.