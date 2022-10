Sapete chi è Bonnie Tyler? Età, carriera, biografia, marito, figli, vita privata e Total Eclipse of The Heart

Gaynor Hopkins ( Neath , Galles , 8 giugno 1951 ) , meglio conosciuta con il nome d’ arte Bonnie Tyler , è una cantante gallese , cantautrice , donna d’ affari e attiva filantropa . Ha una voce molto caratteristica, come roca o graffiante.

Iniziando come cantante locale a Swansea , Tyler è diventato famoso con l’uscita del suo album del 1977 The World Starts Tonight e dei suoi singoli ” Lost in France ” e ” More Than a Lover “. La sua canzone ” It’s a Heartache ” è stata un successo su entrambe le sponde dell’Atlantico , raggiungendo il numero uno in diversi paesi europei e rompendo le classifiche americane. Nel 1979 ha vinto il 10° Festival Mondiale della Canzone Popolare con il suo brano ” Seduto sul bordo dell’Oceano “. La sua carriera ha raggiunto il culmine negli anni ’80 con la sua collaborazione con Jim Steinman ., pubblicando successi internazionali come ” Total Eclipse of the Heart “, ” Holding Out for a Hero “, ” If You Were a Woman (And I Was a Man) “, ” Here She Comes ” e ” Loving You’s a Dirty Job ( ma qualcuno deve farlo) .

Negli anni ’90 ha avuto un ulteriore successo nell’Europa continentale con singoli come ” Bitterblue ” e ” Fools Lullaby “, con il produttore tedesco Dieter Bohlen ( ideatore del famoso duo Modern Talking ). Tyler aveva continuato il suo successo nel Regno Unito e negli Stati Uniti .

Tornato alla ribalta alla fine del 2003 in Francia , Tyler pubblicò ” Si demain… (Turn Around) ” con Kareen Antonn, che è stata la numero uno in Francia per dieci settimane. Negli ultimi anni è apparso in numerosi programmi televisivi britannici ; per esempio, ha fatto un cameo nella soap opera britannica Hollyoaks . Successivamente è stato in tour con Robin Gibb nel 2010 e con Status Quo nel 2012.

Il suo ultimo album Rocks and Honey ha avuto un discreto successo in Europa , con il singolo ” Believe in Me ” con il quale ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest , piazzandosi 19° con 23 punti. Tyler ha successivamente vinto l’ESC Radio Award per la migliore canzone e la migliore artista femminile, contrassegnandola come la prima rappresentante del Regno Unito a ricevere due premi. I suoi ultimi singoli, ” This is Gonna Hurt ” e ” Love is the Knife» sono stati rilasciati rispettivamente ad agosto e settembre 2013, e nel 2013 è stato in tournée in Sud Africa .

Tyler ha collaborato con vari cantanti tra cui Cher , Meat Loaf , Mike Oldfield , Frankie Miller, Vince Gill e Andrea Bocelli e ha pubblicato più di 30 singoli in duetto dal 1983.

Con una carriera che dura da quasi quattro decenni, ha vinto tre Goldene Europa Awards, un Echo Award ed è stata nominata per tre Brit Awards e tre Grammy Awards . La sua caratteristica voce roca, il risultato di un intervento chirurgico per rimuovere i noduli vocali , ha fatto paragoni con artisti come Rod Stewart e Kim Carnes , ed è diventata nota come “La First Lady del Rock”.

Vita Privata