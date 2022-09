Sapete chi è Max Cavallari? Età, moglie, figlia, vita privata, Bruno Arena, altezza, cosa fa oggi

Forse conoscete Max Cavallari come comico e attore, ma ecco quello che sapere anche su di lui: stato civile, età, altezza, occupazione e altro ancora. Nato in Italia, è attore, comico e cabarettista. Per molti anni, insieme all’amico Bruno Arena, è esibito come duo comico chiamato Fichi d’India. Mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 6:10, Arena è morto per un ictus all’età di 65 anni.

Max Cavallari è di pura discendenza San Severo da parte di madre e Maropati da parte di padre. I suoi natali sono gli stessi di Bruno Arena, del duo comico Fichi d’India. Hanno formato un duo per molti anni a partire dal 1988. Su una spiaggia di Salerno sono chiamati imbattuti in una pianta fichi d’ India e così sono diventati il ​​duo Fichi d’India.